RUMANIA merupakan salah satu negara di kawasan Eropa yang memiliki deretan perempuan cantik. Perempuan Rumania pun dikenal cukup ramah, sangat tidak sombong, memiliki bentuk tubuh yang bagus dan sangat feminin.

Gadis-gadis Rumania juga dipercaya sebagai kekasih yang penuh gairah. Beberapa penelitian telah mengkonfirmasi bahwa Rumania adalah salah satu negara teratas dengan perempuan terseksi di seluruh dunia.

Nah, berikut adalah daftar 10 perempuan Rumania tercantik, perempuan terseksi dari Rumania, seperti dilansir dari Wonderlist.

Pistol Gina

Gina Pistol adalah seorang aktris Rumania. Dia telah bekerja di film-film seperti Margo (2006) dan Ferma Vedetelor (2015). Meskipun, di luar Rumania dia tidak terlalu populer.

Tapi perempuan yang sangat seksi ini pasti bisa dianggap sebagai salah satu perempuan Rumania yang paling cantik. Dengan lebih dari 454 ribu pengikut di Instagram, kami menempatkannya di No. 10 dalam daftar kami.

Monica Gabor

Monica Gabor adalah model Rumania yang aktif antara tahun 2006 dan 2011. Kecantikan luar biasa ini berjuang untuk mengatasi masalah pribadinya, memiliki salah satu senyum termanis di dunia. Monica Gabor tentu saja layak mendapat tempat di daftar perempuan Rumania tercantik kami.

Cristina Dochianu

Si cantik pirang dari Bukares, Rumania, Cristina adalah tokoh berita yang populer. Siapa sangka pembawa berita Rumania pun begitu cantik seperti ini. Perempuan ini dapat dengan mudah melampaui pembawa berita Fox News mana pun dalam hal tubuh seksi.

Tidak percaya? Coba cari fotonya di internet. Tidak diragukan lagi, dia adalah salah satu pembawa berita perempuan terseksi dan salah satu perempuan Rumania tercantik.

Laura Cosoi

Laura Cosoi adalah seorang aktris dan model. Dia memulai karir aktingnya dengan memainkan peran "Adina" dalam serial televisi La Bloc. Selain itu, dia berperan sebagai gadis pirang yang naif dan stereotip. Selain itu, ia juga tampil di banyak film, acara TV, dan satu reality show.

Alina Văcariu

Aktris dan model Rumania yang paling cantik. Alina menjadi Romania model of the year pada tahun 1998 pada usia 14 tahun, sehingga dia menandatangani kontrak dengan Elite Model Management. Dia telah melakukan pemodelan dengan bikini dan pakaian dalam untuk Garis Finish, Inc.

Selain modelling, pria 32 tahun ini pernah membintangi iklan Time Warner Cable “Roommate Wanted”, tampil sebentar di film indie tahun 2005 Death of a Dynasty. Dia menempati posisi keenam dalam daftar perempuan Rumania tercantik ini.

Bersama dengan karya-karyanya yang lain, ia muncul di sampul majalah seperti Cosmopolitan Mexico dan Playboy Spain. Juga, dia melakukan sejumlah iklan untuk merek-merek terkenal dunia.

Diana Moldovan

Model Cantik Rumania Diana Moldovan. Diana adalah salah satu model perempuan Rumania paling terkenal. Dia mempersembahkan kreasi untuk rumah mode seperti Chanel, Dolce & Gabbana, Gucci, Dior, Chloé, Emilo Pucci, Marc by Marc Jacobs, Mugler, Guy Laroche, Kenzo, Anteprima, Vionnet.

Perempuan cantik ini juga pernah tampil di beberapa iklan Hermes, Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Cacharel, H&M, Trussardi Jeans, YSL Beauty, Emporio Armani, Emporio Armani Beauty, Dior, Clarins, Lacoste, Dior eyewear. Perempuan berpenampilan bidadari ini tidak diragukan lagi adalah salah satu perempuan Rumania tercantik.

Catrinel Menghia

Perempuan cantik dengan tubuh tinggi dan rambut coklat tua ini merupakan model fashion papan atas dari Rumania. Dia telah muncul di Sports Illustrated Swimsuit Issue, dan sebagai wajah dari Giorgio Armani di seluruh dunia. Dia juga tampil di pemasok pakaian dalam Perancis, Lise Charmel pada tahun 2006 dan 2009.

Setelah tampil di video musik Cerceii Tai dari band Rumania Krypton, dia membuat debut televisinya pada usia 17 tahun. Catrinel juga menandatangani kontrak dengan Major Model Management di Milano. Tidak diragukan lagi bahwa kecantikan ini adalah representasi sempurna dari perempuan Rumania, sangat percaya diri, bugar secara fisik, dan sangat cantik.

Bianca Elena Constantin

Bianca terkenal karena Miss Universe Romania pada tahun 2009. Perempuan cantik dengan salah satu senyum termanis di dunia ini adalah pemilik kecantikan cantik yang dapat membuat pria mana pun ternganga, dan membuat mereka menatapnya berjam-jam. Dia memegang tempat ketiga di antara perempuan Rumania yang paling cantik.

Alexandra Stan

Tidak seperti kebanyakan orang di daftar ini, Alexandra Stan adalah seorang penyanyi dan penulis lagu. Dia membuat terobosan di seluruh dunia dengan single “Mr. Saxobeat” pada tahun 2011. Setelah itu ia memperoleh kesuksesan komersial di negara asalnya serta beberapa belahan dunia lainnya.

Selain suaranya yang luar biasa, perempuan ini memiliki satu fitur lagi yang patut dihargai, yaitu kecantikannya. Stan sering mendapat perhatian media untuk penampilan publiknya yang "HOT", video musiknya "I Did It, Mama!" Dilarang di Rumania karena menampilkan adegan panas.

Stan juga disebut sebagai salah satu seniman Rumania paling sukses sepanjang masa. Dia telah menerima beberapa penghargaan dan nominasi, termasuk European Border Breakers Awards, Japan Gold Disc Awards, MTV Europe Music Awards dan Romanian Music Awards.

Roxana Tanase

Di sini kita memiliki perempuan Rumania yang paling cantik. Roxana Tanase adalah model sampul Playboy. Kami tidak dapat menemukan banyak informasi tentang dia selain fakta bahwa dia orang Rumania.

Dia telah melakukan pemotretan untuk majalah Playboy dan merupakan pemilik kecantikan yang menurut kami tidak seperti orang lain dari Rumania. Itu sebabnya dia menempati urutan teratas dalam daftar kami.