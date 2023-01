Kompetisi memasak MasterChef Indonesia Season 8 telah mengenalkan banyak chef berbakat Indonesia kepada publik. Bryan Ferrysienanda, sukses jadi salah satu peserta yang menarik perhatian penonton karena kemampuan memasaknya.

Berbekal skill memasak yang mumpuni, Bryan pun berhasil lolos sampai ke posisi Top 5 MasterChef Indonesia Season 8. Pria kelahiran tahun 1995 ini diketahui adalah lulusan Kendall College, Chicago, Amerika Serikat mengambil jurusan Culinary Arts.

Setelah lulus dari MCI 8, kini Bryan mulai aktif membuat konten seru di kanal YouTube miliknya. Bukan hanya berbagi aneka resep, tapi banyak konten lain yang ia tampilkan. Salah satunya baru-baru ini, keseruan dirinya menjelajah Surabaya bersama kedua orang tuanya.

Sesampainya di Surabaya dari Kudus, hal yang pertama Bryan dan keluarga langsung wisata kuliner, dengan menyantap es krim hingga makanan berat khas Surabaya di sebuah restoran.

“Overall it’s not bad. Tapi menurutku secara bumbu ngeresep rasanya ke dalam, enak. Tahu kecapnya juga enak. Tapi dagingnya sendiri empuk, juicy, cuman kulitnya menurutku kurang garing. As we know kan bebek kan berlemak, yah, dan kulitnya tebal,” ulasan Bryan di restoran pertama.

Nah jadi pas makan jadi masih chewy. Aku sukanya lebih ke bebek yang super krispi yang garing. Tapi overall enak, not bad,” tambahnya.

Tidak hanya wisata kuliner, di Surabaya juga Bryan berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu kontestan MasterChef Indonesia Season 7, Audrey untuk membuat konten masak bersama. Puas temu kangen dengan Audrey, Bryan melanjutkan eksplorasinya di Surabaya dengan mengunjungi salah satu mall terkenal di Surabaya yaitu Pakuwon Mall hingga lanjut jelajahi jajanan kaki lima bersama teman-temannya yang berasal dari Surabaya. Buat yang penasaran dengan keseruan Bryan eksplorasi Surabaya, langsung yuk cek videonya hanya di YouTube Channel Bryan Ferrysienanda!