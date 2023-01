SELEBGRAM sekaligus beauty vlogger, Rachel Goddard tengah liburan di Negeri Sakura, Jepang. Beberapa hari yang lalu ia tampak membagikan momen saat menikmati makanan laut kepiting.

Tak tanggung-tanggung, kepiting yang ia santap mencapai Rp 7 juta. Hal ini diketahui dari jawaban sayembara yang ia adakan di akun Instagramnya.

Sebelumnya, Rachel mengunggah potret dirinya tengah memegang kepiting besar berwarna coklat kekuningan. Dalam caption ia bertanya kepada netizen.

"Berapa harga kepiting ini? Tebak yuk! Yang bener gue kasih G***y 250 ribu buat 2 orang pemenang," tulisnya.

Tentu saja ini memancing reaksi netizen yang bersemangat ingin memenangkan kuis tersebut. Ada yang menebak dengan harga Rp 1,2 juta.

Bahkan ada juga yang menebak dengan harga Rp 17 juta - Rp 19 juta. Ternyata jawaban yang benar adalah Rp 7 juta.

"Jawabannya 7 juta ya guys. Sudah dipilih pemenangnya di story. Jangan berkecil hati kalau belum beruntung ya. Next pasti ada lagi giveaway dadakannya hehe," ucap Rachel dalam postingan yang sama.

Diketahui Jepang memang dikenal sebagai negeri dengan berbagai jenis makanan laut. Kebanyakan makanan lautnya sangat segar. Ini yang membuat cita rasanya sangat lezat.

Dikutip dari berbagai sumber, jenis kepiting yang disantap oleh Rachel berjenis Japanese King Crab dan dijuluki The Roll Royze of The Sea.

Ini adalah kepiting jenis premium. Tekstur dagingnya lembut dan memiliki banyak daging di bagian kakinya.

Tentu saja, ini adalah makanan surga dunia bagi Anda penyuka seafood. King Crab berasal dari laut bebas polusi di Hokkaido. Ini yang membuat rasanya sangat natural karena tumbuh secara alamiah.

Untuk menangkapnya, nelayan harus mempertaruhkan nyawa karena mengharuskan menyelam di dasar laut yang ganas dan sangat dingin. Inilah yang membuat harga King Crab mahal.

Per kilonya, King Crab dijual seharga Rp 1,2 juta. Bagaimana kaum mendang-mending? Tertarik mencoba?