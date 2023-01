ARTIS cantik Adinia Wirasti menjadi perbincangan publik belakangan ini. Sebab dia membalas komentar dari cuitan seorang netizen yang menyebut dirinya tidak terkenal.

Pemilik akun Twitter @wowxxx itu membuat cuitan tentang keterlibatan Adinia Wirasti di serial terbarunya berjudul Mendua. Serial tersebut diadaptasi dari drama Korea populer berjudul The World of the Married. Netizen itu menyebut Adinia dianggap kurang terkenal dibandingkan Wulan Guritno dan Maudy Koesnaedi.

“Pemilihan Chicco Jerikho dan Tatjana Saphira sudah tepat. Tapi untuk dokternya yang kurang, sebab nama Adinia Wirasti belum banyak dikenal oleh masyarakat Indo," tulis akun Twitter @wowo_rock seperti dikutip MNC Portal pada Sabtu (7/1/2023).

Melihat komentar tersebut, adik dari Sara Wijayanto itu pun memberi jawaban menohok.

“Makasih reviewnya. Ternyata untuk jadi lead role harus terkenal dulu ya. Baik,” balas Adinia.

Seperti diketahui, Adinia Wirasti sendiri merupakan artis yang sudah terjun ke dunia hiburan sejak tahun 2000an. Kepiawaiannya dalam berakting membuat adik dari Sara Wijayanto ini mendapat banyak penghargaan.

Tak hanya berbakat di akting, wanita 35 tahun ini juga memiliki paras yang cantik. Kulit sawo matang yang dia miliki membuat penampilannya eksotis.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum potret cantik Adinia Wirasti. Berikut ulasannya dari Instagram @adiniawrst, Senin (9/1/2023).

1. Tampil elegan





Potret Adinia Wirasti saat mengenakan busana rancangan desainer Mel Ahyar. Gaya rambutnya disanggul dan dia mengenakan makeup tebal. Pada penampilannya Adinia menambahkan aksesori anting panjang menjuntai yang berbeda dengan sisi sebelahnya. Penampilannya elegan banget

2. Menunjukkan keseksian





Pose selfie Adinia memakai kimono berwarna pink. Kimono yang ia pakai itu dibuat dengan menunjukkan belahan dadanya. Dia menambahkan aksesori kalung dan anting rantai berwarna emas. Rambut panjang tebalnya dibiarkan tergerai. Penampilan Adinia terlihat eksotis dengan warna kulitnya yang sawo matang.

3. Pakai outfit monokrom





Di foto ini, Adinia memakai coat bernuansa hitam putih dengan inner tanktop hitam. Dia menambahkan aksesori anting berlayer. Berpose tanpa ekspresi, penampilannya memukau.

Follow Berita Okezone di Google News

4. Anggun berbatik

Adinia salah satu artis yang kerap menggunakan kain wastra Indonesia. Seperti di foto ini dia memakai dress batik bernuansa krem dan merah, Di berpose sambil mengibaskan dress itu. Penampilannya makin anggun dengan high heels yang ia gunakan. 5. Pamer otot kekar

Meski kerap menggunakan busana feminin, namun nyatanya Adinia Wirasti artis yang tomboi loh. Bahkan dia rutin olahraga hingga memiliki otot pada lengannya. Seperti di foto ini usai dia menghadiri acara Indonesia Movie Award (IMA) 2022, Adinia berpose memegang piala yang diraihnya untuk kategori Pemeran Utama Wanita Terfavorit di film Kamu Tidak Sendiri. Berpose duduk di tangga, otot kekarnya pun begitu terlihat. Meski demikian, penampilannya tetap anggun dengan dress biru motif bunga dan hiasan di telinganya.