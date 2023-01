KEISYA Levronka atau yang dikenal dengan Keisya adalah penyanyi cantik dan multitalenta jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol X. Lolos hingga babak 12 besar, membuat nama Keisya semakin bersinar.

Meskipun sibuk sebagai penyanyi, Keisya juga kerap membagikan momen keseharian ataupun update lagu terbarunya melalui YouTube Keisya Levronka Channel. Sebagai konten kreator, Keisya kerap mengunggah vlog hingga proses syuting video klip dan video reaksi.

Seperti pada video yang diunggah kali ini (6/1), Keisya yang baru saja merilis single terbarunya bertajuk ‘Hidup Tanpamu’ akan menjelaskan outfit-outfit kece yang pernah ia kenakan pada saat photoshoot, pada saat manggung, atau hangout.

Yang pertama adalah outfit yang ia kenakan saat photoshoot single pertamanya. Dengan outfit bernuansa kuning cerah yang dilengkapi dengan bandana, Keisya mengakui bahwa ia cinta sekali dengan looksnya tersebut.

Lanjut ke outfit kedua yang ia kenakan saat photoshoot single ‘Tak Ingin Usai’. Keisya juga mengatakan bahwa outfit ungu tersebut merupakan salah satu outfit favoritnya.

Outfit ketiga merupakan outfit hitam yang ia kenakan saat photoshoot music video lirik single terbarunya bertajuk ‘Hidup Tanpamu’.

“Ini aku suka karena pitanya di depan kan gede banget. Cuman tulang bahu aku kan menonjol banget, say. Untungnya rambut aku dibikin gede banget gede banget, terus wavy, maksudnya gak kayak yang lurus rambut aku gini, jadinya masih keliatan oke. Terus juga pake sarung tangan jadi gak begitu keliatan kecil si tulang sikut aku, tapi tulang bahu akuu bener-bener menonjol banget. Tapi I love it karena all black kayak vibe cewek-cewek mamba” ujar Keisya.

Masih terdapat 5 outfit lainnya yang Keisya kenakan saat tampil di atas panggung serta outfit kasual yang ia kenakan untuk acara semi formal. Buat yang penasaran bagaimana penjelasan Keisya tentang looks yang ia kenakan, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Keisya Levronka Channel, ya!

(hel)