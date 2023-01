JAKARTA - Lip tint merupakan salah satu jenis kosmetik yang dibutuhkan perempuan untuk mendapatkan penampilan yang lebih segar. Di pasaran sendiri, ada banyak pilihan warna lip tint, di mana setiap warna mampu menghadirkan kesan tertentu mulai dari natural, sexy look, hingga bold.

Selain itu, ada juga produk yang memberikan hasil akhir matte atau glossy. Lip tint matte dikenal memiliki karakteristik kering, tetapi dapat bertahan lebih lama dan kemampuan coverage-nya lebih tinggi. Sementara itu, lip tint glossy terasa lembab di bibir karena berbahan dasar minyak.

Salah satu brand kecantikan yang menyediakan lip tint matte maupun glossy adalah barenbliss. Untuk Anda yang menyukai hasil akhir matte tersedia barenbliss Full Bloom Transferproof Matte Tint, sedangkan untuk lip tint glossy Anda bisa menggunakan barenbliss Peach Makes Perfect Lip Tint.

Berikut informasi seputar barenbliss Full Bloom Transferproof Matte Tint dan barenbliss Peach Makes Perfect Lip Tint. Mana pilihan lip product yang cocok untuk Anda?

barenbliss Full Bloom Transferproof Matte Tint: Sekali Swipe Tahan Hingga 12 Jam

Baru-baru ini barenbliss merilis lip tint teranyar yaitu Full Bloom Transferproof Matte Tint yang diklaim mampu bertahan hingga 12 jam ke depan. Dengan enam pilihan warna yang tersedia, meliputi barenbliss Full Bloom Transferproof Matte Tint bisa menjadi pilihan terbaik untuk menciptakan kesan bold.

1. Transferproof dan Tahan Lama

Demi menghindari riasan bibir yang berantakan akibat gesekan saat memakai masker, beberapa orang memilih untuk menggunakan lip tint berlabel transferproof. Seperti namanya, barenbliss Full Bloom Transferproof Matte Tint termasuk makeup bibir yang anti luntur dan tidak membekas di masker.

Bahkan hanya dengan sekali swipe, barenbliss Full Bloom Transferproof Matte Tint mampu bertahan sampai 12 jam mendatang. Dengan kelebihannya ini, Anda pun tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk retouch makeup bibir berkali-kali.

2. Termasuk Hybrid Makeup

Jika dulu makeup hanya berfungsi untuk mempercantik penampilan wajah. Sekarang sudah banyak produk hybrid makeup, yaitu kosmetik yang juga berfungsi sebagai skincare. Termasuk barenbliss Full Bloom Transferproof Matte Tint ini.

barenbliss Full Bloom Transferproof Matte Tint terbuat dari tiga bahan istimewa yang dapat membantu merawat kulit. Bahan yang pertama yaitu kombinasi antara Meadowfoam Oil, Sunflower Oil, dan Chamomile Oil atau disebut Triple Flower Essence yang memiliki manfaat anti oksidan.

Supaya kulit tetap lembab dan lebih sehat, barenbliss juga menambahkan kandungan Hyaluronic Acid dan vitamin E. Terakhir, produk ini turut dilengkapi Color Booster Technology yang membantu lip tint tahan lama, transferproof, dan nyaman di bibir.

3. Hadir dengan 6 Pilihan Shades

Total ada 6 pilihan shades Full Bloom Transferproof Matte Tint yang cocok untuk berbagai warna kulit, di antaranya adalah Fresh Down (Soft Pinkish Nude), Magical Mimosa (Mild Peachy Pink), Pollen Harvest (Medium Pinkish Brown), Sunny Rose (Passionate Pinkish Neutral), Ruby Daisy (Spicy Orangeish Red) dan Sassy Season (Brave Rosy Brown).

4. Harga Bersahabat

Harga barenbliss Full Bloom Transferproof Matte Tint cukup bersahabat karena nominalnya masih di bawah Rp100 ribu.

5. Cocok untuk Riasan Sehari-hari

barenbliss Full Bloom Transferproof Matte Tint memiliki tekstur yang ringan dan terasa creamy ketika dipakai. Selain itu, juga tidak terasa lengket di bibir sehingga cocok untuk riasan sehari-hari.

barenbliss Peach Makes Perfect Lip Tint: Lip tint Glossy dengan Aroma Buah Persik

Meski sama-sama mampu bertahan hingga 12 jam, barenbliss Peach Makes Perfect Lip Tint menawarkan riasan dengan hasil glossy. Oleh karena itu, lip tint ini dapat memberikan kesan mengilap saat diaplikasikan.

Seperti namanya, Peach Makes Perfect Lip Tint menghadirkan aroma buah persik yang segar dan tahan lama walau dipakai seharian.

1. Ringan dan Mudah Meresap

Memiliki tekstur watery gel, barenbliss Peach Makes Perfect Lip Tint terasa ringan, mudah meresap, dan tidak lengket ketika dipakai. Terdapat kandungan Shea Butter, Jojoba Oil, Meadowfoam Oil, dan Sunflower Oil yang membantu mengunci kelembaban bibir sekaligus menutrisi bibir.

2. Menawarkan 6 Varian Warna

barenbliss Peach Makes Perfect Lip Tint menyediakan 6 varian warna yaitu 01 Paradise Found, 02 Pretty Please, 03 Take Change, 04 Never Settle, serta dua warna baru: 05 Good Vibes dan 06 Brave Enough. Di antara 6 pilihan yang ada 03 Take Change dan 02 Pretty Please merupakan warna favorit.

3. Harga Ramah di Kantong

Sama seperti barenbliss Full Bloom Transferproof Matte Tint, produk ini juga dijual seharga Rp69 ribu saja.

Tampil menawan setiap saat kini makin mudah dan murah dengan adanya barenbliss Full Bloom Transferproof Matte Tint dan barenbliss Peach Makes Perfect Lip Tint. Dua produk ini juga bisa mendukung Anda untuk menciptakan Korean Makeup Look secara sempurna!

