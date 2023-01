RIHANNA tampil glamour di Golden Globes 2023. Kemunculan penyanyi ini mengejutkan publik karena dia datang tak melewati red carpet.

Karena muncul tiba-tiba langsung di dalam lokasi acara, itu juga alasan kenapa fotografer tidak mendapat foto Rihanna di red carpet Golden Globes 2023.

(foto: Instagram/@killarebelle)

Rihana benar-benar 'like a diamond'. Di ajang bergengsi awal tahun ini, Rihanna langsung tampil memukau dengan dress velvet hitam keluaran rumah mode Schiaparelli Haute Couture.

Gaun tersebut tampak sangat spesial karena punya semacam outer bervolume yang tampak menyatu dengan dressnya. Total looks Rihanna sangat glamour nan luxury!

(foto: Instagram/@killarebelle)

Kesan elegan pun terasa dengan permainan aksesori berupa kalung dari Cartier dan velvet bag rancangan Roger Vivier. Heels hitam simple menyederhanakan maxy-look artis satu ini.

Rihanna tak datang sendiri. Ia ditemani A$AP Rocky yang memilih tampil maskulin dengan classic tuxedo.

Kehadiran Rihanna bukan sekadar tamu biasa. Ia datang sebagai nominasi untuk lagunya yang berjudul 'Lift Me Up' untuk soundtrack film 'Black Panther: Wakanda Forever'.

Di nominasi Best Original Song, Rihanna beradu dengan nama besar lainnya seperti Lady Gaga - Hold My Hand dari 'Top Gun: Maverick' dan Taylor Swift untuk lagi 'Carolina' di film 'Where the Crawdads Sing'.

Pemenang Best Original Song Golden Globes 2023 sendiri adalah lagu India berjudul 'Naatu Naatu' untuk film 'RRR'.