JERUK memang kaya akan vitamin C, dan mudah untuk dikonsumsi. Jeruk pun menjadi salah satu buah yang kerap menjadi favorit banyak orang yang bisa diolah untuk berbagai macam makanan.

Dengan kandungan vitamin C, jeruk pun dipercaya mampu mencegah sariawan dan penyakit yang lainnya. Tapi, yang perlu Anda ketahui adalah jeruk juga baik untuk mata karena kandungan nutrisi di dalamnya.

Sebuah penelitian yang dilakukan Westmead Institute for Medical Research, Australia, mengungkapkan bahwa orang-orang yang rutin makan jeruk cenderung tidak mengalami salah satu penyebab utama kebutaan.

Riset ini dilakukan selama 15 tahun pada lebih dari 2.856 orang dewasa berusia rata-rata 49 tahun di Australia. Studinya dimuat di American Journal of Clinical Nutrition.

Peneliti menduga kandungan flavonoid di dalam jeruk dapat membantu mencegah penyakit penyebab utama kebutaan. Flavonoid adalah antioksidan kuat yang terdapat pada sebagian besar buah dan sayuran. Antioksidan ini memiliki sifat antiperadangan.

Selain itu, jeruk dan buah-buahan sitrus lainnya kaya akan vitamin C yang penting untuk kesehatan mata. Vitamin C membantu menjaga pembuluh darah di mata. Vitamin C juga berperan mencegah berbagai penyakit yang menurunkan fungsi mata, seperti katarak dan degenerasi makula.

Follow Berita Okezone di Google News

Jeruk juga mengandung lutein dan zeaxanthin yang penting untuk kesehatan mata. Berdasarkan British Journal of Ophthalmology, jus jeruk mengandung sekitar 30-50 persen lutein dan zeaxanthin. Serupa vitamin C, manfaat lutein dan zeaxanthin bisa menurunkan risiko degenerasi makula dan katarak. Cara mencegah kebutaan bisa dilakukan dengan setidaknya makan satu buah jeruk setiap hari. Menurut Bamini Gopinath, profesor epidemiologi University of Sydney, Australia, aktivitas ini bisa menurunkan risiko mengalami degenerasi makula sebesar 60 persen selama 15 tahun kemudian. โ€œBahkan, manfaat jeruk untuk kesehatan mata bisa kamu rasakan, meski hanya makan jeruk seminggu sekali,โ€ katanya. Walau begitu, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui seberapa besar manfaat makan jeruk seminggu sekali bagi kesehatan mata. Menjaga kesehatan mata juga tidak cukup hanya dengan makan jeruk saja. Kamu tetap perlu menjaga pola makan sehat bergizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh secara menyeluruh.