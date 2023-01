TUMBUHAN pasak bumi memang menjadi salah satu tumbuhan herbal yang konon bisa menjadi obat vitalitas pria. Tapi, sebenarnya pasak bumi memiliki beberapa manfaat lain loh.

Pasak bumi atau longjack berasal dari akar pohon semak hijau Eurycoma longifolia. Melansir Healthline, tumbuhan herbal ini mengandung flavonoid, alkaloid, dan senyawa lain yang berperan sebagai antioksidan.

Karenanya, pasak bumi sering disebut-sebut sebagai tanaman ajaib yang bisa membawa banyak manfaat kesehatan, khususnya bagi pria. Lantas, apa saja manfaat pasak bumi untuk kesehatan tubuh pria? Berikut ini beberapa di antaranya seperti dilansir dari KlikDokter.

Meningkatkan Kadar Testosteron dan Kesuburan Pria

Kadar testosteron yang rendah dapat menurunkan kesuburan pria. Oleh karena itu, mengonsumsi obat-obatan yang mengandung pasak bumi sering dianggap sebagai solusinya. Terdapat studi di PubMed tahun 2012 yang meneliti kaitan kadar testosteron rendah dengan konsumsi pasak bumi.

Ditemukan bahwa 90 persen dari 76 pria lanjut usia tua dengan kadar testosteron rendah yang mengonsumsi 200 miligram ekstrak pasak bumi per hari mengalami peningkatan kadar hormon ke nilai normal. Sayangnya, penelitian tersebut masih bersifat terbatas.

Menurunkan Kadar Stres

Penelitian dalam Journal of the International Society of Sports Nutrition tahun 2013 menilai hormon stres pada 63 orang yang mengonsumsi ekstrak pasak bumi selama 4 minggu.

Para peserta studi mengalami peningkatkan kadar testosteron, dan penurunan hormon stres (kortisol). Peneliti berhipotesis bahwa pasak bumi bisa menjadi obat yang efektif untuk mengatasi stres.

Meningkatkan Kinerja Fisik Terdapat sebuah studi percontohan tahun 2014 yang dilakukan oleh Ralf R. Henkel dkk. Studi tersebut melibatkan orang yang aktif secara fisik pada usia 57–72 tahun. Peneliti melaporkan bahwa partisipan mengalami peningkatan kekuatan otot dan kadar testosteron setelah mengonsumsi ekstrak pasak bumi selama 5 minggu. Pasak bumi bisa dikonsumsi dalam bentuk suplemen. Namun, menurut dr. Devia Irine Putri, belum ada rekomendasi pasti dosis konsumsinya, mengingat pasak bumi adalah tanaman herbal. “Jika memiliki kondisi tertentu yang sedang membutuhkan pengobatan rutin, sebaiknya konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Pasalnya, konsumsinya bisa saja menimbulkan efek samping merugikan atau menurunkan kinerja obat,” ucap dr. Devia. Mengingat sebagian manfaat pasak bumi untuk kesehatan pria masih bersifat hipotesis, Anda sebaiknya berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsinya. Dengan demikian, Anda bisa merasakan manfaatnya tanpa efek samping yang merugikan.