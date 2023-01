ZAHID Azmi Ibrahim yang sebelumnya menjalani pendidikan perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung memutuskan untuk mengundurkan diri dan memilih untuk pindah universitas. Zahid sempat menjalani gap year selama 8 bulan sampai akhirnya menerima beasiswa di sebuah universitas di Jepang yaitu Ritsumeikan Asia Pacific University (APU).

Sebagai konten kreator edukasi, Zahid kerap membagikan ilmu bermanfaat bagi penonton, di antaranya tips belajar bahasa asing, tips berbicara di depan umum, dan cara agar lebih produktif. Banyak peminat, kini Zahid memiliki lebih dari 359.000 subscribers di YouTube Channel miliknya.

Melalui video YouTube yang diunggahnya kali ini (23/12/22), Zahid akan membagikan 5 cara menjadi lebih bahagia yang ia pelajari dari pengalamannya saat gap year serta dari buku bertema yang ia baca, antara lain “Happy” oleh Derren Brown, “The Almanack of Naval Ravikant” oleh Eric Jorgenson, serta “The Courage to be Disliked” oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga.

Berikut 5 pelajaran, cara, atau aturan tidak tertulis tentang kebahagiaan:

1. Kebahagiaan adalah tanggung jawab diri sendiri

Tidak ada orang lain yang bisa bertanggung jawab atas kebahagiaan kita. Meskipun bisa dicoba, namun penentu bahagia atau tidaknya tetap ada di dalam diri kita sendiri. Jadi, jangan terlalu berharap atau berekspektasi kepada orang lain bahwa mereka akan melakukan apa yang kita inginkan, karena hal tersebut bukanlah tanggung jawab mereka.

2. Dunia itu apa adanya

Kebahagiaan itu tergantung dengan cerita apa yang kita tempelkan atau kaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup. Hal tersebut dapat menentukan bagaimana perasaan kita kemudian. Tetapi apakah hal tersebut akan menjadi positif atau negatif, tergantung dengan cerita atau narasi apa yang kita buat.

3. Kebahagiaan datang dari diri sendiri bukan dari pengakuan luar

Yang sering terjadi ketika kita bahagia dengan mencari pengakuan eksternal, maka nantinya akan menjadi treadmill yang tidak akan ada habisnya. Apabila kita sudah bahagia dari dalam diri kita sendiri, biasanya nantinya pengakuan eksternal akan datang sendiri.

4. Kebahagiaan bisa dilatih Seperti halnya skill kebahagiaan bisa dilatih dan dikembangkan. Beberapa hal praktikal yang bisa dilakukan adalah journaling dan melakukan professional therapy. Dengan meyakinkan diri bahwa kebahagiaan merupakan suatu skill yang bisa dilatih, kita jadi tidak mudah menyerah pada situasi. Kita bisa pegang kontrol dan melakukan langkah-langkah aktif untuk merubah situasi. 5. Bahagia itu tentang penerimaan Penerimaan dalam arti bahwa kita sudah bisa menerima apa saja yang sudah terjadi dan apa yang ada dalam diri kita saat ini. Misalnya tidak ingin merubah masa lalu dan tidak menggantungkan kebahagiaan kita terhadap sesuatu yang mungkin kita dapatkan di masa depan. Penasaran banget kan bagaimana detail penjelasannya? Gak perlu lama lagi, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Zahid Azmi Ibrahim, ya!