MODEL Amerika Serikat (AS) Wisdom Kaye merespons viralnya kisah Zoe yang kena bully di TikTok setelah sebut Charles & Keith itu luxury brand.

Wisdom Kaye berencana akan memberikan tas luxury brand untuk Zoe. Netizen banyak berasumsi bahwa tindakan itu untuk menghibur Zoe.

"Twitter, apa nama akun media sosial Zoe? Aku punya tas mewah dengan namanya (di body tas)," kata Wisdom di Twitter, dikutip MNC Portal, Kamis (12/1/2023).

Sikap Wisdom ini menyorot perhatian netizen. Lebih dari 8,7 juta netizen Twitter melihat postingan sang model, 117,9 ribu di antaranya menyukai cuitan ini dan 8,3 ribuan membagikan ulang.

Menariknya, apa yang mau dilakukan Wisdom tetap saja dianggap sesuatu yang keliru di mata netizen. Adalah komentar dari akun @PronounOw***.

Dia berkomentar begini, "Saya tahu kamu sebenarnya mau bersikap baik, tapi kamu agak 'fuelling the fire; dengan wacana 'Apa itu kemewahan' di sini," katanya.

Wisdom merespons komentar tersebut. "Jika dia ingin 3 tas lagi dari Charles & Keith, karena itu bisa membuatnya merasa mewah, maka dia akan mendapatkannya. Saya hanya membenci fakta bahwa seseorang dapat berbagi sesuatu yang baik dan menarik dalam hidupnya, lalu semua orang ingin mengusiknya," tulisnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Jika mengacu pada apa yang ada di Twitter Wisdom Kaye, hingga saat ini dirinya masih belum bisa terhubung dengan Zoe. Ada masalah teknis bahwa dirinya tidak bisa mengirim pesan DM ke Zoe.

"Bruh, entah kenapa pesan DM tidak terkirim di TikTok. Siapa yang tahu akun Twitter-nya," kata Wisdom masih berusaha terhubung dengan Zoe.

Beberapa netizen pesimis kalau Zoe punya Twitter. Akun Twitter @AkaJD23 pun menyarankan agar Wisdom menghubungi Zoe lewat email pribadinya.

"Oh Tuhan, aku menulis emailku seperti menulis pesan biasa. Saya harap Zoe tidak berpikir kalau saya ini 'scammer'. Saya berusaha (untuk menulis email dengan baik) dan bikin itu terlihat profesional," curhat Wisdom di cuitan lainnya.

So, apakah sang model ini akan berhasil tersambung dengan Zoe dan mengirimkan tas luxury brand sesuai dengan harapannya di awal? We'll see!