Jakarta- Perhelatan tahunan Jakarta Fashion Trend (JFT) kembali diselenggarakan oleh Indonesian Fashion Chamber (IFC) Jakarta Chapter pada tanggal 11-12 Januari 2023 di Soehana Hall, The Energy Builing, SCBD Jakarta dengan tujuan mengangkat potensi Indonesia, khususnya DKI Jakarta, sebagai salah satu pusat trend mode global.

Indonesian Fashion Chamber (IFC) merupakan asosiasi fashion designer dan pengusaha mode Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 2015, beranggotakan 235 orang yang tersebar di 14 daerah di Indonesia. IFC Jakarta Chapter adalah salah satu cabang yang memiliki anggota terbanyak, yaitu 37 orang yang beraktivitas usaha mode di wilayah DKI Jakarta.

Sebagai salah satu tanggung jawab memajukan dunia mode Jakarta khususnya, sejak tahun 2018, IFC Jakarta Chapter menyelenggarakan event show tahunan Jakarta Fashion Trend (JFT) untuk menampilkan koleksi terbaru dari para fashion designer dari DKI Jakarta dan guest designer dari daerah lain di Indonesia sebagai prediksi arah trend mode tahun tersebut.

Jakarta Fashion Trend (JFT) 2023 mengusung tema “FashByte” dengan konsep fashion show yang memadukan antara fashion, beauty, dan nature. IFC Jakarta Chapter berupaya memperkuat sinergi dengan sektor kosmetik yang terkait erat dengan perkembangan industri fesyen Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperlihatkan perkembangan trend fesyen dan kosmetik serta budaya urban Jakarta ke ranah publik.

“Jakarta Fashion Trend kali ini memberikan gambaran upaya kreatif para pelaku fesyen bekerjasama dengan pelaku industri kosmetik dan jamu dari Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPAK). Kerjasama kolaboratif ini perlu untuk memajukan industri bersama. Usainya bencana kemanusiaan Covid-19 tentu pelaku maupun komunitas fesyen dan kosmetik musti memulihkan diri dari dampak dan berlari bersama menghasilkan sinergi baru antara fesyen, kosmetik, serta jamu yang membuat semangat baru dunia fesyen di Indonesia,” ungkap Hannie Hananto, Ketua Indonesian Fashion Chamber (IFC) Jakarta Chapter.

Jakarta Fashion Trend (JFT) 2023 akan menampilkan Fashion Parade karya 62 fashion designer IFC, 12 fashion designer syar’i, 11 brand kids fashion, dan 11 brand/fashion designer dari 11 kota di seluruh Indonesia, yaitu Jambi, Kediri, Kalimantan Utara, Sumatra Barat, Bandung, Yogyakarta, Maluku, Sibolga, Semarang, Surabaya dan Malang.

Koleksi busana yang ditampilkan di panggung Jakarta Fashion Trend 2022 memperlihatkan fragmen perkembangan trend dan gaya busana Indonesia, mulai dari busana etnik kontemporer, urban wear, kids wear, modest wear dan busana muslim syari dengan mengangkat konten lokal dan mengacu pada tren global, termasuk isu sustainable fashion yang tengah menjadi perhatian dunia.

Pada hari perdana gelaran Jakarta Fashion Trend (JFT) 2023 ini menampilkan rangkaian fashion show yang diawali dengan koleksi dari Hannie Hananto, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Presents Bima Zikwan, Kursien Karzai, Vielga X Batik Minang, Monika Jufry, Ichwan Thoha, Rengganis, NY by Novita Yunus, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri Presents Wignyo, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara Presents Wignyo, dan Fomalhaut Zamel.

Seiring dengan maraknya industri modest wear termasuk modest syar’i di Indonesia, Jakarta Fashion Trend (JFT) 2023 turut memberikan sorotan pada trend modest syar’i melalui Fashion Parade yang menampilkan koleksi dari Atkia Hijab, Yodizein Syari Indonesia, Syafeera Syari, Miwri, Nha Miranda, Bungas, Mustbe Hijab, Hawa Design, Mahagaya Premium, Laila Ghani, Ulya Hijab, dan Khanza Maryam.

Fashion Parade sesi ketiga meliputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Presents Wignyo, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga Presents Wignyo, Fenny Saptalia, Ina Priyono, Saffana, dan Iyonono. Selain itu, ditampilkan kolaborasi antara brand atau fashion designer dengan produsen kosmetik dan jamu, yaitu Najua Yanti X Vermint, Lenny Agustin X Bioaqua, Chaera Lee X Vlagio, IFC Jakarta Designers X Mustika Ratu.

Rangkaian fashion show pada hari pertama ini ditutup dengan karya-karya dari Kayo by Fey Kayo, Albarizk, Dechantique by Ning Santoso, Zahwazee, Shaza by Adelina, Althafunissa Syari, Polre X Ichwan Thoha & Team, Rineereo X Batik Betawi Terogong, dan Rosemalina X Sofie.

Jakarta Fashion Trend (JFT) 2023 didukung oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta.

Official Makeup & Hairdo: Beauty Queen Series by Mustika Ratu, High Quality Makeup with Skincare Benefits. “Untuk pertama kalinya, Mustika Ratu mendukung kegiatan Jakarta Fashion Trend (JFT) 2023. Konsep makeup yang kami bawa adalah makeup with skincare benefits sesuai dengan produk Mustika Ratu yang bersifat hybrid antara makeup dan skincare yang kami percaya sangat cocok untuk wanita Indonesia. Kami mempersiapkan produk khusus dari Beauty Queen series yaitu Ultralucious Matte Lip Cream dengan 10 shades yang pasti sesuai dengan apapun tipe kulit wanita Indonesia sehingga membuat penggunanya menjadi lebih standout dan percaya diri karena produk ini mempunyai skincare benefit, transferproof, longlasting makeup, dan aroma vanilla,” kata Bingar Egidius Situmorang, Presiden Direktur PT. Mustika Ratu, Tbk.

Perhelatan ini disponsori oleh Vermint, Vlagio, Bioaqua, Indonesia Graphic, Cristalin, Mangkokku, Cibiuk Resto Depok, Bogabox Indonesia, Roemah Kebaya Vielga, Kampung Batik Brandan, dan Batik Huza. Serta Soehana Hall selaku Official Venue.

Kegiatan Jakarta Fashion Trend (JFT) 2023 dapat disaksikan pula secara daring melalui siaran langsung pada kanal Instagram Live dan Youtube @JAKARTAFASHIONTREND.

