MODEL rambut Jessica Iskandar bisa menjadi inspirasi penampilan. Seperti apa saja gaya rambut Jessica Iskandar? Simak ulasannya.Â

Aktris sekaligus pembawa acara, Jessica Iskandar terkenal memiliki paras yang cantik serta tampilan yang keren. Maka tak heran banyak warganet yang menjadikannya sebagai sumber inspirasi.

Gaya penampilan Jedar selalu berhasil mencuri perhatian termasuk pada gaya rambutnya. Ia kerap tampil dengan gaya rambut modern dan trendi sehingga tampilannya tampak begitu eye-catching. Mulai dari rambut panjang hingga pendek, beberapa gaya rambutnya dapat memberikan sumber inspirasi untuk tampil mempesona.

Gaya rambutnya pun sering dipamerkan dalam Instagram pribadinya dan kerap menarik perhatian publik. Penasaran apa saja? Berikut 5 gaya rambut Jessica Iskandar yang dapat memberikan ide untuk tampil memukau.

1. Medium Length with Bangs





(Model Rambut Jessica Iskandar, Foto: Instagram/@inijedar)

Model rambut Jedar yang pertama adalah Medium Length with bangs. Tampilan rambutnya tampak cantik dengan potongan sepanjang pundak dan tipe rambut lurus. Untuk menambahkan kesan yang manis, Jedar tambahkan poni tipis model see through bangs sehingga dapat membingkai bentuk wajahnya dengann sempurna.

2. Medium Beach Waves





(Model Rambut Jessica Iskandar, Foto: Instagram/@inijedar)

Tidak hanya gaya rambut lurus, Jedar juga tampil dengan model rambut bergelombang. Ia memilih gaya beach waves dengan potongan sedang/medium. Sesuai namanya, gaya ini terinspirasi dari tampilan rambut terkena air dan angin pantai sehingga mengasilkan gelombang rambut yang indah. Gaya trendi ini juga dapat memberikan kesan yang anggun sekaligus seksi.

3. Long Straight Layered Hair





(Model Rambut Jessica Iskandar, Foto: Instagram/@inijedar)

Long straight layered adalah gaya andalan Jedar yang cukup ikonik. Gaya ini sangat populer karena tampilannya yang cantik dan berkesan trendi. Agar dapat membingkai wajah dengan indah, tambahkan poni model long curtain bangs seperti pada potret Jedar di atas. Oleh karena itu gaya ini menjadi model rambut andalan untuk wanita dengan bentuk wajah bulat.

4. Short Layered Blonde Bob Hairstyle

(Model Rambut Jessica Iskandar, Foto: Instagram/@inijedar) Berikutnya terdapat gaya rambut Jedar yang tak kalah mempesona dari potongan panjang atau medium. Gaya rambut pendek model layered bob adalah gaya rambut yang tepat untuk tampil mempesona dengan kesan yang trendi. Kamu dapat mewarnai model rambut ini dengan warna pirang seperti Jedar untuk memberikan pesona yang mewah dan stylish. 5. Medium Straight Pink Hair

(Model Rambut Jessica Iskandar, Foto: Instagram/@inijedar) Tidak hanya warna rambut pirang, Jedar juga sempat tampil menarik dengan rambut berwarna pink. Tampilan feminin ini akan membuatmu terlihat lebih menonjol dan mempesona karena warna rambutnya yang cerah mencolok. Pada warna rambut ini, Jedar mengkombinasikannya dengan potongan rambut medium sehingga menciptakan keseimbangan yang pas.