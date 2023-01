200 kata-kata bijak dalam hubungan ini menarik untuk dibahas. Pasalnya, setiap pasangan pasti akan dihadapkan dengan berbagai macam masalah.

Tak jarang masalah tersebut membuat keduanya dihadapkan dengan dua pilihan, berhenti atau tetap dilanjutkan. Karena itulah setiap pasangan diharuskan memiliki pemikiran yang bijak dalam menghadapi setiap permasalahan yang hinggap.

Untuk itu, 200 kata-kata bijak dalam hubungan ini harus Anda ketahui agar hubungan Anda dan pasangan tetap langgeng dirangkum dari berbagai sumber.

1. Mencintai berarti mengenali diri sendiri di dalam orang lain – Eckhart Tolle.

2. Dalam cinta terdapat dua hal, tubuh dan kata-kata –Joyce Carol Oates

3. Cinta adalah sebuah keinginan yang tak tertahankan yang menjadi diinginkan secara tidak tertahankan – Robert Frost.

4. Entah dari apa hati kita terbuat, miliknya dan milikku adalah sama – Emily Bronte

5. Kamu telah mengganti mimpi burukku dengan mimpi indah, kekhawatiranku dengan kebahagiaan, dan ketakutanku dengan cinta.

6. Terkadang, meski dia telah memberikan 1000 alasan tuk meninggalkannya, kamu tetap mencari sebuah alasan tuk bisa bertahan dengannya.

7. Kenapa seseorang tetap bertahan walau demikian ia seringkali disakiti? Sebab cinta telah membutakan hatinya. Terbawa arus kasih sayang.

8. Tanpa komitmen, pada akhirnya cinta tak akan bertahan dalam menjalin sebuah hubungan.

9. Jika seseorang memilih pergi meninggalkanmu, jangan memohon padanya untuk bertahan, karena jika dia cinta dia tak akan pergi.

10. Hubungan adalah bertahan dalam setiap cobaan.

11. Jangan pernah kehilangan dirimu sendiri hanya tuk bertahan pada seseorang yang bahkan tak peduli jika dia kehilanganmu.

12. Bertahan dalam kepura-puraan tidak akan membuat kita tenang. Tetaplah jujur walau akan menyakitkan.

13. Dalam cinta, ketika kamu tak ada alasan lagi tuk bertahan, itu adalah alasan yang baik tuk melepaskan.

14. Menerima kenyataan hidup adalah bagian dari cara kita untuk tetap bertahan dan move on.

15. Dalam sebuah hubungan itu pasti ada cobaannya. yang kuat akan bertahan, yang nggak justru sebaliknya.

16. Ketika kita merasa tersakiti, hanya ada dua pilihan. Bertahan walau disakiti atau pergi karena ingin bahagia.

17. Jika cinta bisa membuat seorang perempuan bertahan dengan seseorang lelaki kenapa tak bisa sebaliknya?

18. Cinta memberikan kita makna saat hidup hanya menyediakan waktu untuk bertahan.

19. Karena kata-kata tidak pernah bisa menjadi jaminan untuk hubungan yang kuat bertahan. Karena walaupun hari ini kau bahagia karena gombalannya, esok kau bisa tidak terima karena sikapnya.

20. Sebuah hubungan yang dilandasi dengan kebohongan tak akan bertahan lama.

21. Nikmati saat kamu harus menikmati setiap momen kehidupan, dan bertahanlah saat keadaan mengharuskan kamu untuk bertahan.

22. Cinta itu seperti berbagi membaca buku, ia tak akan bertahan lama jika dua hati tak berada pada halaman yang sama.

23. Cinta itu seperti perang, sakit, begitu buruk untuk bertahan, tetapi untuk beberapa alasan, Anda terus berjuang.

24. Untukmu yang bertahan tetap memilih suci dalam penantian. Semoga Allah segerakan jodoh yang datang untukmu.

25. Pertahankan dia yang Bertahan untukmu. Lepaskan dia yang tidak menghargaimu.

26. Ketika dia memilih tuk pergi, jangan memohon agar dia bertahan. Dia bukan untukmu! Percayalah, Tuhan telah siapkan pengganti yang lebih baik.

27. Ketika kamu dalam hubungan yang buruk, kamu tak pernah dipaksakan untuk bertahan. Kamu harus cukup kuat tuk katakan enough is enough.

28. Hubungan kita tidak akan bisa bertahan lama kalau kamu tidak bisa menghilangkan egois kamu yang semakin menjadi-jadi.

29. Menjaga suatu hubungan tidak lah mudah, saling percaya adalah kunci utama agar hubungan itu bisa bertahan lama.

30. Kesetiaan bermula dari kebersamaan, berkembang karena pengertian, dan bertahan karena rasa saling percaya.

31. Mungkin banyak orang yang lupa bahwa hubungan yang bertahan lama adalah yang dilandasi cinta, tanggung jawab, perhatian dan saling melengkapi.

32. Hubungan bakal bertahan lama, jika salah satu darinya nggak ada yang saling egois.

33. Kesabaran sangat diperlukan jika ingin menjalin suatu hubungan yang serius, tanpa kesabaran hubungan itu tak akan bertahan lama.

34. Cinta itu bukan tentang betapa sempurnanya hubungan kamu. Tapi bagaimana cara kamu bisa bertahan. Sekalipun kamu pernah bertengkar hebat.

35. Cinta adalah sesuatu yang menakjubkan. Kamu tidak perlu mengambilnya dari seseorang untuk memberikannya kepada orang lain. Kamu selalu memilikinya lebih dari cukup untuk diberikan kepada orang lain. - Habiburahman El-Shirazy

36. Kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain.- Ralph Waldo Emerson

37. Mungkin ketidaksempurnaan kita yang membuat kita begitu sempurna satu sama lain.

38. Asmara bukan hanya sekedar saling memandang satu sama lain. Tapi juga sama sama melihat ke satu arah yang sama. - Antoine de Saint-Exupery

39. ak mungkin Tuhan Yang Maha Mencintai dan Maha Lembut, menyembunyikan jodohmu jika engkau sudah pantas untuk menjadi mempelai baginya.- Mario Teguh

40. Saat seseorang mencintaimu, mereka tak harus mengatakannya. Kamu akan tahu dari cara mereka memperlakukanmu.

41. Jadilah alasan seseorang tersenyum. Jadilah alasan mengapa seseorang merasa dicintai dan percaya pada kebaikan orang lain.

42. Aku mencintaimu bukan karena siapa kamu, tetapi karena siapa aku ketika aku bersamamu.

43. Seseorang dicintai karena ia dicintai. Tak ada alasan yang dibutuhkan untuk mencintai. - Paulo Coelho, The Alchemist

44. Tuhan mengenalkanmu dengan orang yang membuatmu menangis, agar engkau mensyukuri orang yang membuatmu tertawa. - Mario Teguh

45. Cinta itu seperti angin. Kau tak dapat melihatnya, tapi kau dapat merasakannya.- Nicholas Sparks

46. Bukankah kita baru bisa bergerak jika ada jarak? Dan saling menyayangi bila ada ruang? Kasih sayang akan membawa dua orang semakin berdekatan, tapi dia tidak ingin mencekik, jadi ulurlah tali itu. - Dee lestari

47. Kita sering kecewa, karena mencintai harapan kita tentang seseorang, bukan karena betul-betul mencintai orangnya. - Mario Teguh

48. Ketika kamu kehujanan bersama si dia, orang melihat kalian berdua begitu menderita. Padahal, itulah masa-masa paling indah dalam hidupmu dan hidupnya. Ya, itulah cinta! - Sujiwo Tejo

49. Cinta tak pernah gagal panen. Karena bahagia dan sedih itulah hasil permanen. - Moammar Emka

50. Berhati-hatilah terhadap cinta. Ini akan memutar balikan otakmu dan membuatmu berpikir yang atas itu bawah dan yang benar itu salah. - Rick Riordan

51. Cinta adalah ketika kebahagiaan orang lain lebih penting dari kebahagiaanmu. - H. Jackson Brown

52. Cinta nggak butuh pengorbanan, begitu kamu merasa berkorban, kamu sudah nggak cinta.- Sujiwo Tejo

53. Aku tidak perlu pernyataan cintamu, yang aku butuhkan adalah kamu mencintaiku.- Cak Nun

54. Aku melihatmu dan melihat sisa hidupku di depan mataku.

55. Ketika aku melihatmu, aku jatuh cinta, dan kamu tersenyum karena kamu mengetahuinya.

56. Di seluruh dunia, tidak ada hati bagiku seperti milikmu. Di seluruh dunia, tidak ada cinta untukmu seperti milikku.

57. Celahmu akan dianggap sempurna oleh hati yang memang ditakdirkan untukmu.

58. Sangat dicintai oleh seseorang memberimu kekuatan, sementara mencintai seseorang memberimu keberanian - Lao Tzu

59. Kalau kamu mengingatku, maka aku tidak peduli jika orang lain lupa. - Haruki Murakami

60. Kamu tidak mencintai seseorang karena penampilan, pakaian, atau mobil mewah mereka, tetapi karena mereka menyanyikan lagu yang hanya dapat kamu dengar. - Oscar Wilde

61. Ada waktu untuk berharap, dan ada waktu untuk berhenti. Ada masa untuk memperjuangkan, namun ada juga untuk mengikhlaskan.

62. Luka terdalam adalah ketika kamu tak mampu melihat dengan mata, dan kesedihan terpendam adalah ketika kamu tak mampu mengucapkan dengan kata-kata.

63. Cinta itu seperti berbagi membaca buku, ia tak akan bertahan lama jika dua hati tak berada pada halaman yang sama.

64. Terkadang, meski dia telah memberikan 1000 alasan tuk meninggalkannya, kamu tetap mencari sebuah alasan tuk bisa bertahan dengannya.

65. Cinta memberikan kita makna saat hidup hanya menyediakan waktu untuk bertahan.

66. Karena kata-kata tidak pernah bisa menjadi jaminan untuk hubungan yang kuat bertahan. Karena walaupun hari ini kau bahagia karena gombalannya, esok kau bisa tidak terima karena sikapnya.

67. Pertahankan. Dia yang bertahan untukmu. Lepaskan dia yang tidak Menghargaimu.

68. Cinta itu bukan tentang betapa sempurnanya hubungan kamu. Tapi bagaimana cara kamu bisa bertahan. Sekalipun kamu pernah bertengkar hebat.

69. Ketika jatuh cinta, jangan berjanji tak saling menyakiti, namun berjanjilah tuk tetap bertahan, meski salah satu tersakiti.

70. Kesabaran sangat diperlukan jika ingin menjalin suatu hubungan yang serius, tanpa kesabaran hubungan itu tak akan bertahan lama.

71. Kesetiaan bermula dari kebersamaan, berkembang karena pengertian, dan bertahan karena rasa saling percaya.

72. Dalam hubungan; perubahan seperti fase yang wajib untuk dilewati. Kalau salah satunya bertahan, ia akan cenderung berlanjut. Jika salah satunya tidak sabaran dan keras kepala, cerita berakhir.

73. Cinta hadir karena perkenalan , bersemi karena perhatian dan bertahan karena kesetiaan.

74. Jangan pernah kehilangan dirimu sendiri hanya tuk bertahan pada seseorang yang bahkan tak peduli jika dia kehilanganmu.

75. Jika dia yang kamu cinta tak melakukan apapun tuk bertahan denganmu, jangan paksakan dirimu terus berusaha tuk tetap bersamanya.

76. Cinta bukanlah soal bertahan seberapa lama. Tetapi seberapa jelas dan ke arah mana tujuannya.

77. Yang berat dari sebuah hubungan adalah bertahan. Dan yang lebih berat lagi adalah bertahan dengan ketidakpastian.

78. Dalam cinta, kamu harus tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Jangan paksakan tuk tinggal ketika dia ingin pergi.

79. Ketika anda harus memilih antara bertahan dan melepaskan, dengarkan logikamu. Karena jika tulus, hatimu takkan berimu pilihan.

80. Dalam cinta, ketika kamu tak ada alasan lagi tuk bertahan, itu adalah alasan yang baik tuk mlepaskan.

81. Karena hubungan yang indah itu yang saling memperjuangkan, yang sama-sama bertahan, yang sama-sama berusaha menjalin hubungan sampai kakek nenek.

82. Nikmati saat kamu harus menikmati setiap momen kehidupan, dan bertahanlah saat keadaan mengharuskan kamu untuk bertahan.

83. Ketika kita merasa tersakiti, hanya ada dua pilihan. Bertahan walau disakiti atau pergi karena ingin bahagia.

84. Jangan paksakan diri tuk tetap bertahan pada sesuatu yang bukan untukmu. Kadang kamu harus melepaskannya sebelum ia lebih menyakiti.

85. Jangan biarkan dirimu terus bertahan pada seseorang yang bahkan tak peduli jika dia kehilanganmu. Sadari, dirimu berarti.

86. Tanpa komitmen, pada akhirnya cinta tak akan bertahan dalam menjalin sebuah hubungan.

87. Melepaskan tak berarti kamu berhenti peduli, kadang itu hanya berarti kamu berhenti menjadi satu-satunya yang berusaha bertahan.

88. Cinta adalah ruang dan waktu yang diukur oleh hati."

89. Hubungan yang benar adalah dua orang yang tak sempurna yang menolak untuk menyerah satu sama lain.

90. ak apa-apa berjuang untuk seseorang yang mencintaimu. Akan tetapi, tak baik berjuang agar orang mencintaimu. Ada perbedaan besar.

91. Aku tak akan pernah menjanjikan untuk sebuah perasaan, tapi aku bisa menjanjikan untuk sebuah kesetiaan.

92. Aku tak merencanakan untuk mencintaimu, tapi aku bahagia karena telah melakukannya.

93. Cinta bukanlah tentang berapa lama kamu mengenal seseorang, melainkan tentang seseorang yang membuatmu tersenyum sejak saat kamu mengenalnya.

94. Cinta adalah untuk bahagia. Ketika cinta menjadi penyebab air mata, itu adalah jalan menuju bahagia.

95. Dalam cinta, jangan pernah mengharapkan seseorang untuk tetap bersamamu, jika yang kamu beri hanyalah alasan untuk pergi meninggalkanmu.

96. Cinta yang berasal dari hati yang tulus akan menghasilkan cinta yang tulus pula.

97. Hanya hati yang memiliki keikhlasan yang bisa memberikan ketulusan pada orang yang mereka cintai.

98. Cintailah apa yang kamu miliki, dan milikilah apa yang kamu cintai.

99. Kita mungkin memberi tanpa mencintai, tapi kita tidak akan mencintai tanpa memberi.

100. Cinta ibarat sebuah tanaman yang harus diberi pupuk sebuah kejujuran, ketulusan, dan kepercayaan.

101. Cinta sejati bukan muncul karena materi, namun cinta sejati muncul dari seseorang yang tulus dan tidak menuntut apa-apa.

102. Cinta adalah sebuah pengorbanan yang tulus dari hati kita untuk seseorang yang kita sayangi.

103. Kebaikan yang ditanam tak akan berbuah nista. Meskipun adakalanya kebaikan dibalas angkara murka. Dan patut disadari, ranum buahnya akan selalu bisa dipetik di surga nanti.

104. Hidup tak melulu tentang masalah sebuah perbedaan. Namun, alangakah lebih baiknya bisa saling melengkapi kekurangan.

105. Cinta hanyalah sebuah ungkapan dari rasa sayang semata, tapi dengan perbuatan itu akan membuktikan bahwa cinta itu memang ada.

106. Aku memang tidak bisa membaca pikiranmu. Namun, aku bisa mencintaimu dengan segenap hatiku.

107. Jangan jadikan keindahannya sebagai alasanmu untuk mencintainya, tapi jadikanlah mencintai itu sebagai alasanmu untuk melihat keindahannya.

108. Di dunia ini tak hanya ada satu cinta, tapi banyak hampir tak terkira. Namun, cinta itu hanya cinta biasa jika tanpa adanya ketulusan.

109. Mimpi indahlah kamu, sekalipun itu bukan memimpikanku, yang jelas engkau tersenyum bahagia ketika terbangun dari mimpimu itu.

110. Tuhan, sehatkanlah kedua orangtuaku, mampukanlah aku membahagiakan dan membanggakan mereka.

111. Cinta yang baik adalah yang selalu mendekatkanmu pada kebaikan, saling menerima dan saling menguatkan, bukan saling menyalahkan.

112. Tidak perlu mencari seseorang yang sempurna, karena jika seseorang mencintaimu apa adanya, maka kamu akan merasa sempurna.

113. Kamu mungkin memegang tanganku untuk sementara waktu, tetapi kamu memegang hatiku selamanya.

114. Dicintai secara mendalam oleh seseorang yang memberimu kekuatan. Mencintai seseorang secara mendalam memberimu keberanian

115. Cinta sejati tak berarti harus menyatu, terkadang cinta sejati itu terpisah namun tak ada yang berubah.

116. Mencintai merupakan sebuah anugerah besar yang Tuhan berikan kepada manusia. Maka dari itu, kita perlu senantiasa bersyukur dan menjaga segala anugerah itu.

117. Tuhan tidak pernah keliru memberikan anugerah cinta kepada hambaNya, karena sebuah cinta yang datang otu pasti ada makna dan alasannya.

118. Kekasihku, janganlah engkau menangis, berbahagialah kekasihku, jangan ada duka yang menyelimutimu. Aku berharap, kau selalu dalam keadaan bahagia meski dari jauh aku saja tak bisa membahagiakanmu dan membuatmu tertaawa.

119. Jangan pernah menangis untuk seseorang yang telah menyakitimu. Tersenyumlah dan katakan ‘terima kasih’ karena dia telah memberimu kesempatan untuk menemukan seseorang yang lebih baik.

120. Jika kamu mencintai dua orang dalam waktu yang sama, maka pilhkan orang kedua. Karena jika kamu benar-benar mencintai orang yang pertama, kamu tidak mungkin jatuh cinta pada orang kedua.

121. Jika kamu mencintai seseorang, bebaskanlah mereka. Kalau mereka kembali, maka ia milikmu. Jika tidak, tinggalkanlah.

122. Kebahagiaan terbesar dalam hidup adalah keyakinan bahwa kita dicintai; dicintai untuk diri kita sendiri, atau lebih tepatnya, dicintai terlepas dari diri kita sendiri.

123. Cinta yang dalam kesederhanaan, ketidakberanian memenangkan dunia dengan cinta yang dalam, seseorang akan jadi pemberani.

124. Jarak bukanlah penhalang untukku menyayangimu, aku janji akan hal itu.

125. Jika saatnya tiba, sedih akan menjadi tawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu akan menjadi temu, kau dan aku akan menjadi kita. – Fiersa Besari.

126. Jarak itu sebenarnya tak pernah ada. Pertemuan dan perpisahan dilahirkan oleh perasaan karena jarak juga hanyalah sebuah letak geografis, bisa ditempuh oleh apapun demi membayar tuntas kerinduan.

127. Aku mencintaimu bukan karea siapa kamu, tetapi karena siapa aku ketika bersamamu.

128. Sederhana dalam mencintai, ikhlas dalam menerima kekurangan, dan setia dalam menjalin hubungan.

129. Aku tahu aku jatuh cinta padamu karena kenyataanku akhirnya lebih indah dari mimpiku.

130. Ketika kamu telah menemukan cinta sejati, jangan berniat untuk menemukannya lagi. Peluk dan genggamlah ia selama kamu masih memilikinya.

131. Di dalam percintaan hanya permulaan yang menarik, itulah sebabnya banyak orang yang sering memulai kembali.

132. Ketika seseorang bisa membuatmu menjadi orang yang paling bahagia dan orang paling menyedihkan pada saat yang sama, itulah saat yang nyata. Itu adalah sesuatu yang berharga.

133. “Aku yakin, jika dua orang sudah ditakdirkan untuk bersama, maka dari sudut bumi mana pun mereka berasal, pastilah mereka akan bertemu.”

134. “Dalam menjalin hubungan, sakinah berarti mengandung makna ketenangan, mawaddah mengandung arti rasa cinta, rahmah itu mengandung arti kasih sayang. Jika tiga hal itu ada pada dirimu, maka percayalah, keberkahan akan selalu mendampingimu.”

135. “Jika aku jatuh cinta, cintakanlah aku pada seseorang yang melebihkan cintanya padamu, agar bertambah pula kekuatanku untuk lebih mencintai-Mu.”

136. “Tak pernah terlupa, selalu kusebut namanya dalam setiap do’aku. Ya Allah, jagalah hatinya hanya untukku, meski ada jarak yang memisahkan kita.”

137. “Jika kamu merasa punya Allah, lantas mengapa bersedih terlalulama hanya karena urusan cinta.”

138. “Satu-satunya hubungan yang dijamin tidak akan membuatmu tersakiti adalah hubungan yang terjalin antara kamu dan Allah.”

139. “Betapa beruntungnya mereka yang mencintai Allah. Mereka tidak akan pernah terpisah dengan kekasih mereka.” – Dr. Bilal Philips.

140. “Kamu tidak akan pernah menemukan cinta sejati sampai kau belajar mencintai Allah terlebih dahulu.” Boonaa Mohammed.

141. “Cinta yang sebenarna akan melahirkan kasih sayang, bukan syahwat. Dan cinta yang sebenarnya melahirkan tanggung jawab, bukan lari dari tanggungjawab. Oleh sebab itu, carilah ia yang mampu menanggung dan menjawab.”

142. “Pasangan paling bahagia di dunia ini, tidaklah pernah memiliki sifat yang sama. Meski hanya saling memahami dengan baik tentang perbedaan yang mereka miliki.”

143. “Cinta sejati tak berakhir dengan kematian. Jika Allah berkehendak, cinta itu akan berlanjut sampai ke Jannah-Nya.”

144. “Aku ingin cinta yang berakata ‘Bahkan kematian pun tidak akan memisahkan kita karena kelak kita akan dipertemukan kembali di surga’, InsyaAllah.”

145. “Mencintai Allah adalah setinggi-tingginya cinta. Sempurnakan cintamu pada Allah sebelum engkau melabuhkan cintamu pada makhluk-Nya.

146. “Allah telah menuliskan nama pasanganmu. Yang perlu kau lakukan adalah memperbaiki hubunganmu dengan-Nya.”

147. “Kutitipkan cinta ini hanya kepada-Mu, jagalah hatiku dan hatinya dari rasa kecewa, hingga waktu itu tiba. Persatukanlah kami dalam restu dan Ridho-Mu.”

148. “Cinta kita adalah yang terbaik karena imanku bertambah. Kau membuatku di dunia, dan karena itu aku ingin kembali bertemu denganmu di surga.”

149. “Cintailah kekasihmu (secara) sedang-sedang saja, siapa tuh suatu hari dia akan menjadi musuhmu; bencilah orang yang negkau benci (secara) biasa-biasa aja, siapa tahun suatu hari dia akan menjadi kecintaanmu.” (H.R. Tirmidzi).

150. “Allah menguji kita dengan sesuatu yang kita cintai, maka janganlah berlebihan mencintainya, agar saat sedih tidak berlebihan.”

151. “Kalau aku mencintai karena Allah, cintamu tak akan pernah mati.”

152. “Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada sesama.”

153. “Jika kau tidak bahagia denganku, maka setidaknya berbahagialah tanpaku.”

154. “Jika aku harus memberitahumu bagaimana cara mencintaiku atau memberitahu diriku sendiri, jaga cintamu dan jaga kata-katamu.”

155. “Cinta pada yang tidak mencintai. Berharap pada yang tidak pasti. Peduli pada yang tidak peduli. Sakitnya, waktu menyesal nanti.”

156. “Bagaimana mungkin kita saling jatuh cinta, namun ditakdirkan untuk tidak bersama?”

157. “Terkadang, ketika seseorang menghilang, seluruh dunia seperti terpuruk.”

158. “Jatuh cinta ibarat memeganng lilin. Awalnya ia menyinari dunia di sekitarmu, lalu mulai melelh dan melukaimu. Pada akhirnya, ia padam dan segalanya terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Dan yang tersisa hanyalah dirimu, yang terbakar.”

159. “Terkadang kau tak tahu betapa berartinya sesuatu sampai ia harus menghilang.”

160. “Tak ada yang lebih menyakitkan lagi dibandingkan menyadari bahwa ia berarti segalanya bagimu, namun kau tak berarti apa-apa baginya.”

161. “Cinta terjadi begitu singkat. Namun, melupakannya butuh waktu yang begitu lama.” – Pablo Neruda

162. “Hal yang paling menyakitkan adalah kehilangan jati dirimu saat engkau terlalu mencintai seseorang. Serta lupa bahwa sebenarnya engkau juga spesial.”

163. “Berhati-hatilah terhadap cinta. Ini akan memutar balikan otakmu dan membuatmu berpikira yang ata itu bawah dan yang benar itu salah.” – Rick Riordan

164. “Aku ingin kembali ke waktu ketika kamu pertama kali memperkenalkan diri.”

165. “Masa depan yang kita pegang begitu samar.”

166. “Suatu hari, tiket pesawat akan menjadi satu-satunya jalan.”

167. “Aku tahu, hatiku takkan pernah sama, tapi aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, bahwa aku akan baik-baik saja.”

168. “Ingatlah aku dengan senyuman dan tawa, karena itulah caraku mengingatmu. Kalau kau hanya mengingatku dengan kesedihan dan tangisan, lebih baik jangan kau ingat aku sama sekali.”

169. “Beberapa orang akan pergi dari kehidupanmu, tapi bukan berarti ceritamu berakhir disana. Itu hanyalah akhir bagian mereka dalam kisahmu.”

170. “Aku ingin menceritakan kepadamu tentang hariku. Aku ingin tertawa bersamamu tentang dirimu. Tapi, semua hari dimulai dan berakhir sama. Hari-hariku dimulai dan berakhir tanpamu.”

171. “Untuk apa cinta tanpa kejujuran. Untuk apa cinta tanpa perbuatan. Tak ada artinya.”

172. “Meski terasa sakit, menangis, marah-marah, tapi pada akhirnya bisa tulus melepaskan, maka dia telah berhasil menaklukan diri sendiri.” – Tere Liye

173. Kadang, yang terindah tak diciptakan untuk dimiliki. Cukup pandangi dari jauh, lalu syukuri bahwa ia ada di sana untuk dikagumi dalam diam.”

174. Aku melihatmu dan melihat sisa hidupku di depan mataku.”

175. “Tak mungkin Tuhan Yang Maha Mencintai dan Maha Lembut, menyembunyikan sama-sama meliat ke arah yang sama.” – Antoine de Saint-Exupery

176. “Cinta itu tidak bisa dijelaskan seberapa besarnya, orang mungkin menilai cinta itu sebesar dunia, samudra, bahkan langit. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa menakar seberapa besar cintanya dengan logika.”

177. “Jangan pernah tanyakan apakah cintaku ini tulus kepadamu, sebab aku bisa merasakan sendiri dari apa yang telah aku lakukan untuk selalu ada dan menjagamu.”

178. “Saat pagi datang, senyumanmu memeluk pikiranku, saat siang datang kau bagaikan payung yang selalu membuatku teduh, dan saat malam kau adalah kehangatan yang selalu membuatku jauh dari kedinginan.”

179. “Tak semua orang dapat mengungkapkan rasa jatuh cinta secara langsung. Rasa rindu ingin bertemu. Namun, terkadang tidak dapat terwujud saat itu juga. Satu hal yang bisa dilakukan adalah, membayangkan bahwa kekasih selalu berada di sisi. Dengan memejamkan kedua mata lalu segala fantasi terlintas dalam pikiran dan membayangkan sang pujaan hati.”

180. “Kata pepatah, cinta itu berasal dari mata lalu turun ke hati. Seringkali ini terjadi pada sepasang kekasih. Meskipun sorotan matanya seolah biasa saja, tapi terkadang mampu meninggalkan kesan dalam hati. Cinta dapat muncul dari hal yang sederhana lalu tumbuh menjadi rasa kasih sayang abadi.”

181. “Hubungan cinta penuh suka cita memang memberikan kesan tersendiri untuk setiap pasangan. Menertawakan hal-hal sederhana akan menjadi perekat dari sebuah hubungan. Ketika sepasang kekasih untuk sementara terpisah dari jarak, mulai ada rasa rindu mendengar tawa canda yang menghiasi hari-hari. Ternyata hubungan cinta memang membutuhkan hal-hal ringan untuk ditertawakan oleh setiap pasangan.”

182. “Pelukanmu adalah pulang yang kutuju dari kegilaan paling tajam.”

183. “Kara orang setiap orang akan mendapatkan cinta sejatinya hanya satu kali. Bukan hanya itu, jatuh cinta saja katanya juga satu kali. Namun, itu hanyalah kata orang, bagiku setiap melihatmu aku selalu jatuh cinta.”

184. “Ada waktu di mana aku jatuh cinta kepadamu pada titik paling dalam. Ia berada pada tengah malam dan senyummu.”

185. “Kau di situ saja dan tak perlu pergi ke mana pun malam ini. Sebab, aku sedang menyusun kata-kata mutiara cinta yang semoga saja sanggup menghibur kesepianmu malam ini.”

186. “Kelak rupawan akan pudar pada wajah senja kita kekasih, tapi bahagia tak boleh padam sepanjang usia.”

187. “Kukabarkan rindu, membelai sepi semilir memenuhi udara yang kubawa tenang menujumu, menuju hadirmu.”

188. “Katanya cinta itu gila, tapi setiap aku dekat dengamu aku menjadi waras.”

189. “Kamu harus tahu, bahwa kesetiaan adalah peran utama dalam sebuah kisah cinta sejati. Jika kamu percaya kalau kita adalah cinta sejati, maka upayakan kesetiaan dan jangan pernah berpaling.”

190. “Kau bukan satu yang kudoakan. Namun, percayalah, ada banyak harapan yang ingin menjadi satu denganmu.”

191. “Sesekali bukalah laci dadamu, sebab di sana telah kusisipkan denyut bahagia, hulu dari setiap harap dan doa. Jika keadaan rindumu sedang buntu. Cobalah kau baca-baca lagi chat pertama kita dulu.”

192. “Terima kasih karena telah mendatangkan cinta, meninggalkan rindu, dan menghapus luka. Mungkin aku bisa saja berpura-pura kau tak melakukan semua itu. Namun, sejujurnya aku terlalu sulit untuk berbohong padamu, bahwa aku menginginkanmu, bersamamu, sepanjang hidupku.”

193. Aku berharap hari ini hujan turun dengan syahdu, membawa aroma tanah yang kau suka. Lalu matahari muncul malu-malu sembunyi di balik awan yang membiru. Aku tak ingin kulitmu memerah tak nampak cerah dan jika bulan datang malam itu biarkan angin datang dengan tenang masuk melalui celah untuk membelai kamu yang sedang lelah.”

194. “Melewati hari-hari yang penuh dengan segala hal yang membuatku sejenak mampu melupakanmu. Namun, sialnya aku hendak terlelap. Aku mengingatmu kembali yang telah membua usahaku sia-sia.”

195. “Hanya denagn cinta yang indah kita dapat bertahan terhadap derita kemiskinan, pahitnya kesedihan, dan duka perpisahan.” – Khall Gibran

196. “Nyawaku dan nyawamu dijodohkan pada langit dan anak-anak kita lahir di cakrawala.” – WS Rendra

197. “Aku tidak pernah keberatan menunggu siapa pun, berapa lama pun, selama aku mencintainya.” – Seno Gumira Ajidarma

198. “Perpisahan hanya untuk orang-orang yang mencintai dengan matanya. Karena untuk orang yang mencintai dengan hati dan jiwanya, tidak ada kata perpisahan.” – Jalaludin Rumi

199. “Wahai rembulan yang pudar. Jenguklah kekasihku. Ia tidur sendirian. Hanya berteman hatinya yang rindu.” – WS Rendra

200. “Cinta tidak cukup hanya dengan perasaan saja. Tanpa adanya tindakan, maka cinta hanya akan terdiam. Maka, ungkapkan perasaan melalui tindakan, jadikan cinta lebih bermakna.” – Fatkhan T Haqque

Itulah 200 Kata-kata Bijak dalam hubungan agar tetap langgeng.

