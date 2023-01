PUTRI kedua Hary Tanoesoedibjo, Valencia, merayakan ulang tahunnya hari ini. Sang ayah pun menyampaikan pesan menyentuh, seraya memasang foto Valencia bersama tunangannya, Kevin Sanjaya.

“Happy Birthday, my dear daughter, Valen. May God bless you with wisdom, good health, happiness, joy and success,” tulis Hary, pada laman Instagram miliknya, Jumat (13/01/2023).

Kolom komentar unggahan Hary langsung ramai dengan ucapan selamat dan doa untuk Valencia. Tak hanya itu, warganet pun juga menyampaikan harapan mereka bagi Valencia dan Kevin.

Sekadar informasi, Kevin Sanjaya dan Valencia memang telah bertunangan pada 2 Agustus 2022. Valencia dan Kevin bertunangan di Jakarta International Stadium (JIS).

Kabar bahagia ini, sontak membuat netizen mengirimkan ucapan ‘congratulation’, atau turut berbahagia atas kebahagiaan Valencia dan Kevin.

Follow Berita Okezone di Google News

(mrt)