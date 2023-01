MAUDY Ayunda diketahui telah kembali ke Indonesia untuk menjadi bridesmaid usai berlibur di Los Angeles, Amerika Serikat bersama sang suami, Jesse Choi.

Hal itu ia ungkapkan dalam sebuah unggahan di akun Instagramnya baru-baru ini. Maudy Ayunda menyebut, usai terbang selama 20 jam ia akhirnya sampai di Indonesia. Bukannya istirahat, ia justru langsung bertugas menjadi bridesmaid.

“That time I got off a 20 hour flight and jumped straight into bridesmaid duty! (Saat itu saya turun dari penerbangan 20 jam dan langsung terjun ke tugas pengiring pengantin!),” tulis Maudy Ayunda dalam keterangan unggahan, melalui akun @maudyayunda, Sabtu, (14/1/2023).

Menariknya, Maudy Ayunda tampak tampil cantik dalam balutan kebaya nan anggun rancangan dari desainer Anggi Asmara. Padahal, Maudy menyebut, kebaya tersebut dibuat melalui proses long-distance di Indonesia dan saat Maudy tengah di LA.

“Terima kasih mbak @anjiasmara telah membuatkan kebaya cantikku dengan detail yang sempurna. Thank you mbak @anjiasmara for making my beautiful kebaya-perfect fit perfect detailing padahal pembuatannya long-distance,” lanjutnya.

Maudy Ayunda lantas membagikan 3 potret saat dirinya mengenakan kebaya anggun tersebut untuk bertugas sebagai bridesmaid. Kebaya yang cenderung berwarna pink lotus memiliki cutting dan detail yang sederhana namun memberikan tampilan elegan.

Kebaya model kutu baru tersebut memiliki luaran bahan tile brukat yang menerawang yang dipadukan dengan detail payet-payet kecil. Kebaya tersebut terlihat makin elegan karena dipadukan dengan kain batik parang berwarna coklat.

Maudy Ayunda pun tampak mendukung penampilan anggunya dengan rambut panjangnya yang disanggul rapi, serta pulasan make up flawless dan pemilihan listick berwarna peach glossy. Unggahan Maudy Ayunda yang menampilkan potret cantik dan anggunnya saat menjadi bridesmaid itupun banjir pujian dari nitizen di kolom komentar. Tak sedikit dari mereka yang mengagumi kecantikan dan keanggunan Maudy setiap kali mengenakan kebaya. “Gabisa ini terlalu cantikkkkkk,” ujar @mic******* “Duta kebaya,” ujar @ak******* “Kak Maudy tolong munduran sedikit, cantiknya kelewatan,” ujar @mu****** “Kebaya maudy,” ujar @ag***** “Cantik bgtttt kalo pake kebaya,” ujar @ar******.