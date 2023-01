PUTRI kedua pasangan Hary dan Liliana Tanoesoedibjo, Valencia Tanoesoedbjo baru saja merayakan ulang tahunnya.

Pada hari bahagia, momen pertambahan usianya tersebut, Valencia tentunya mendapatkan doa dan pesan terkasih dari orang-orang tersayangnya. Salah satunya, tentu saja sang ayah, Hary Tanoesoedibjo.

Melalui akun Instagram pribadinya, Hary terlihat memberikan ucapan selamat penuh cinta kepada sang anak tercinta.

“Happy birthday, our lovely daughter, Valencia,” ujar Hary, dikutip dari akun Instagram pribadinya, @hary.tanoesoedibjo

Tak ketinggalan, diketahui lebih lanjut Hary juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak keduanya itu seraya memasang foto Valencia bersama sang calon suami, Kevin Sanjaya, dengan untaian doa yang menyentuh.

Sebagai ayah, ia berharap Valencia di usia barunya bisa diberkahi Tuhan dengan kebijaksanaan, kesehatan, dan kebahagiaan.

“Happy Birthday, my dear daughter, Valen. May God bless you with wisdom, good health, happiness, joy and success,” doa Hary.

Kolom komentar unggahan Hary langsung ramai dengan ucapan selamat dan doa untuk Valencia. Tak hanya itu, para netizen juga terlihat ikut berbahagia dan menyampaikan harapan mereka bagi Valencia dan Kevin.

