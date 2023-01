Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dikenal luas sebagai sosok seorang familyman. Lewat akun laman sosial media miliknya, suami Liliana Tanoesoedibjo tersebut kerap membagikan momen kebersamaan dengan keluarga besarnya dalam berbagai kesempatan.

Salah satunya yang terbaru, momen perayaan ulang tahun putri keduanya, Valencia Tanoesoedibjo baru-baru ini. Menariknya, selain mengunggah foto serta video Valencia, Hary juga membagikan foto lengkap keempat anak perempuannya.

Mulai dari yang tertua, Angela Tanoesoedibjo, Valencia Tanoesoedibjo, Jessica Tanoesoedibjo, hingga anak perempuannya yang termuda, Clarissa Tanoesoedibjo.

โ€œMy four lovely Angels,โ€ tulis Hary sebagai keterangan foto, dikutip Minggu (15/01/2023).

ย

Selain menbagikan foto putri-putrinya. Hary juga amat dekat dengan putra semata wayangnya. โ€œHere is my boy: Warren,โ€ kata Hary, sembari membagikan potret dirinya berdua dengan Warren.

Selain ayah yang begitu dekat dengan anak-anaknya, Hary juga kerap menunjukkan keharmonisan rumah tangganya bersama sang istri,ย Liliana Tanoesoedibjo.

โ€œItโ€™s really a blessing that I have already known my wife for 42 years and 5 days, exactly since 10 Jan 1981,โ€ ujar Hary, mengenang pertama kali bertemu dengan istri tercinta.

