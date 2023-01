NAMA Tamara Dai kerap menjadi sorotan warganet karena sosoknya yang cantik mempesona. Tak hanya itu, ia juga terkenal memiliki gaya berpakaian yang seksi dan juga stylish.

Tamara Dai merupakan seorang influencer asal Indonesia yang berprofesi sebagai model, penyanyi, sekaligus TikToker. Sebagai seorang model, Ia tentunya memiliki gaya berpakaian yang modis dan trendi. Berbagai gaya outfit termasuk pakaian seksi selalu ia tampilkan di media sosial hingga menjadi sorotan warganet.

Pesona seksi Tamara Dai menghasilkan potret hot yang selalu menarik perhatian publik. Penasaran dengan sosoknya? Berikut 6 gaya seksi Tamara Dai yang dirangkum dari akun Instagram pribadinya @tamaradai.Â

1. Seksi dengan asymmetical top

Gaya seksi Tamara Dai yang pertama adalah dengan memanfaatkan asimetrical top. Seperti pada potret di atas ia tampak cantik dengan baju asimetris berwarna putih yang ketat. Tampilannya tersebut memamerkan pesona seksinya karena memperlihatkan bagian pundak yang indah.

2. Stylish dengan crop top dan hot pants

Berikutnya Tamara Dai juga tampak seksi dengan gaya berpakaian yang stylish. Ia terlihat kece dengan kombinasi crop top berwarna putih serta black hot pants. Untuk menyempurnakan tampilan ini, Tamara menambahkan boots tinggi berwarna hitam serta tas sehingga tampak match dan modis.

3. Seksi dengan cropped cardigans

Gaya Tamara Dai kali ini juga tak kalah seksi dan mempesona. Ia terlihat mengenakan crop cardigans berwarna putih tanpa menggunakan inner. Tamara mengkombinasikan baju tersebut dengan rok merah berbahan kulit. Karena memperlihatkan sebagian kulit tubuhnya yang mulus , potretnya di atas tampak hot dan berkesan berani.

4. Asymmetical top dan mini skirt

Kali ini Tamara Dai juga tampil kece dengan asymmetical top. Ia tampak stylish mengkombinasikan baju asimetris dengan rok mini berwarna hitam serta sneakers putih. Tampilannya tersebut sangat menonjolkan pesonanya yang seksi dengan gaya yang stylish dan trendi.

5. Tampil hot dengan swimsuit set

Swimsuit tentu saja menjadi pilihan Tamara Dai untuk tampil seksi. Kali ini Ia tampil hot dengan swimsuit set berwarna kuning polos sehingga sosoknya tampak menonjol dan cerah. Gaya berpakaian tersebut memperlihatkan tubuh seksi Tamara Dai dengan jelas sehingga potretnya menjadi sorotan publik.

6. Seksi dengan bikini

Berikutnya juga terdapat potret Tamara Dai dengan pakaian renangnya. Seperti yang terlihat pada potret di atas, Ia memakai all in one set bikini berupa bra dan rok bermotif abstrak. Sosoknya di pantai tersebut berhasil memperlihatkan pesonanya yang seksi sekaligus menawan.