AKTRIS keturunan Indonesia-Belgia, Aurelie Moeremans, terkenal dengan parasnya yang cantik serta tampilan yang keren. Gaya rambutnya bahkan menjadi sorotan karena tampak indah dan cocok dengan pesona dirinya.

Aktris yang berperan dalam film Story of kale: When Someone's in Love tersebut berhasil mencuri perhatian publik karena gaya rambutnya yang tampak stylish dan trendi. Ia kerap tampil dengan rambut panjang lurus yang tampak indah dan sehat. Tidak hanya itu, ia juga kerap styling rambut lurusnya dengan potongan pendek atau bergaya wavy hair.

Tampilan rambutnya pun sering dipamerkan dalam Instagram pribadinya sehingga dapat memberikan inspirasi untuk styling rambut. Penasaran apa saja? Berikut 5 gaya rambut Aurelie Moeremans yang dapat memberikan ide untuk tampil memukau.

1. Long Straight Hair





Long straight hair adalah gaya khas Aurelie karena memiliki rambut lurus yang alami. Gaya ini termasuk populer karena tampilannya yang simpel namun berkesan cantik. Agar dapat tampilan rambut yang lebih bervolume, tambahkan model layer seperti pada potret Jedar di atas. Oleh karena itu gaya ini menjadi model rambut andalan wanita untuk tampil mempesona dengan mudah.

2. Short Straight Bob





Berikutnya terdapat gaya rambut Aurelie yang tak kalah mempesona dengan potongan pendek. Rambut pendek model bob adalah gaya rambut yang tepat untuk tampil mempesona dengan kesan yang trendi. Kamu dapat tampil dengan tipe rambut lurus untuk menciptakan tekstur yang sempurna dan cantik.

3. Long Waves Hair with Bangs





Tidak banya rambut lurus, Aurelie Moeremans juga tak kalah mempesona dengan rambut bergelombang. Wanita dengan rambut panjang bergelombang akan terlihat stylish dan feminin. Untuk mempercantik tampilan ini, kamu dapat menambahkan poni model curtain bangs seperti pada potret Aurelie di atas. Gaya ini dijamin akan meningkatkan pesonamu menjadi lebih menarik dan enak dipandang.

4. Hair Bun with Bangs

Jika ingin tampil sederhana dan anti ribet, kamu dapat styling rambut panjangmu dengan gaya Aurelie di atas. Ia tampak cantik dan berkesan anggun dengan gaya hair bun populer. Gaya sanggulan atau bun juga termasuk dalam tren rambut wanita yang tampak stylish. Kamu dapat mempercantik gaya ini dengan tambahan poni potongan panjang.

Half tied hair juga menjadi salah satu gaya Aurelie yang terlihat cantik untuk rambut panjang. Gaya ini menampilan kunciran setengah rambut yang mudah untuk dibuat namun tampak stylish. Untuk tampilan yang lebih mempesona, gunakan poni pendek model curtain bangs seperti pada potret Bella Graceva di atas.