AKTRIS Marsha Timothy tampil dengan rambut baru di awal 2023. Istri Vino G. Bastian itu memotong habis rambut panjangnya menjadi bob pendek berponi.

Keputusan yang sangat besar tentu buat Marsha Timothy, terlebih dia hampir tak pernah tampil dengan rambut pendek. Kecantikan Marsha Timothy identik dengan rambut panjang natural, tapi lewat rambut barunya tersebut dia membantah hal tersebut.

Ya, mau rambut pendek sekalipun Marsha Timothy tetap cantik paripurna. Bahkan, beberapa netizen menyamakan dirinya dengan Song Hye-kyo, pemeran Moon Dong Eun di serial 'The Glory'.

So, mau lihat gimana tampilan baru Marsha Timothy dengan rambut pendek bobnya?

1. Tampil fresh





Marsha Timothy kini rambutnya bob berponi. Ia benar-benar membuang banyak rambut panjangnya demi tampilan fresh seperti ini. Percaya atau tidak, potongan rambut begini tuh memang selalu bikin tampilan wajah lebih muda, setuju?

2. Rambut hitam berkilau





Kalau lihat rambut Marsha Timothy, maka kita juga akan terkesima dengan hitam berkilaunya rambut tersebut. Rambut artis yang satu ini benar-benar terjaga kesehatannya, enggak heran kilau alami keluar dari rambutnya.

3. Cocok dengan karakternya

Mau panjang atau pendek, ternyata potongan rambut gak bikin karakter Marsha Timothy menghilang. Image perempuan kalem dan anggun yang ada di Marsha Timothy ternyata tidak berubah dengan rambut pendek seperti ini. Apa ya rahasianya? 4. Simple tapi berkelas!

Dan Marsha Timothy pun membuktikan bahwa rambut pendek bob bahkan berponi tetap bisa mengeluarkan aura berkelas seorang perempuan. So, siap menyambut 2023 dengan rambut pendek seperti yang dilakukan Marsha Timothy?