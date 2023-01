AKUN Instagram @biasalahanakmuda kembali mengejutkan publik dengan konten bedah rumah public figure-nya. Jika sebelumnya isi rumah Dian Sastro yang dibongkar, kini akun tersebut 'ngubek-ngubek' rumah Anies Baswedan.

Rumah Anies Baswedan sendiri tidak berada di perumahan elit kelas borju, melainkan ada di tengah-tengah perkampungan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

"Ini tempat tinggal kami di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kami tinggalnya di kampung," kata Anies di awal video yang diunggah di Instagram @biasalahanakmuda, dikutip MNC Portal, Senin (16/1/2023).

Penasaran melihat gimana bentuk dan isi rumah mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut? Kita lihat sama-sama, yuk, lewat 11 potret berikut ini:

1. Tanpa pagar









Di foto ini dapat terlihat kalau rumah Anies Baswedan sama sekali gak pakai pagar. Apakah Anies gak takut ada maling masuk ke rumahnya?

"Kalau di tepi jalan besar, ya, harus pakai pagar karena kita tidak tahu siapa yang lewat. Tapi kalau di dalam kampung begini, begitu dibuka, maka lingkungan pun merasa dipercaya," kata Anies menceritakan alasan kenapa gak pakai pagar.

"You trust your community, your community becomes your security," tambahnya.

2. Ada perpustakaan kecil di depan rumah 

Kebayang gak, di depan rumah ada perpustakaan mini yang bukunya bisa dibaca kapanpun dan oleh siapapun? Ya, itu yang ada di depan rumah Anies Baswedan.

Koleksi buku yang ditempatkan di perpustakaan mini menurut informasi yang beredar adalah buku-buku yang dulunya anak Anies baca semasa kecil. Wah, keren banget ya!

3. Joglo tua yang dimanfaatkan sebagai ruang publik 









Anies Baswedan memanfaatkan joglo yang diperkirakan sudah dibuat sejak 1743 untuk Posbindu. Tak hanya itu, bangunan tersebut juga dipakai untuk majelis taklim, ruang kumpul ibu-ibu PKK, hingga ruang belajar anak-anak di lingkungan sekitar.

"Rumah ini jadi Posbindu, ruang pemeriksaan kesehatan, kemudian ruang PKK, majelis ta'lim, hingga ruang bimbel anak-anak sekitar sini di hari Sabtu," kata Anies.

"Jadi TK juga," tambah Fery Farhati, istri Anies Baswedan.

Menurut informasi @biasalahanakmuda joglo tua di rumah Anies Baswedan ini dulunya adalah tempat belajar Pangeran Diponegoro, lho. Jadi joglo ini awalnya ada di Wonosari dan dibawa Anies ke Jakarta.

4. Ada kolam ikan koi di teras belakang rumah









Seperti kebanyakan rumah orang kaya, di rumah Anies Baswedan juga ada kolam ikan koi-nya. Kolam tersebut ditempatkan di halaman belakang yang tidak ada pintunya sama sekali. Kebayang gak?

Pasti Anda bertanya, apa tidak ada nyamuk berseliweran di dalam rumah kalau halaman dan bangunan dalam tidak disekat pintu dan tembok?

"Jadi, dengan udara yang mengalir, nyamuk gak banyak. Tapi, di tempat yang statis, gak ada aliran udaranya, nah di situ kita sering banyak menemukan (nyamuk)," jawab Anies.

5. Ada Kiswah Ka'bah di ruang keluarga  Hal menarik dari rumah Anies Baswedan juga ada di urusan perabotan rumahnya. Tahu tidak kalau di ruang keluarga mantan gubernur DKI Jakarta ini ada kiswah Ka'bah. Menurut istri Anies, hiasan tersebut mengeluarkan aroma yang sangat wangi. "Kalau dicium, wanginya wangi Ka'bah," kata Fery Farhati. 6. Detail material di rumah  Lewat postingan ini, kita diberitahu bahwa lampu di rumah Anies itu dibuat sendiri, pintu dibuat dari kayu-kayu bekas yang dirangkai ulang, dinding diamplas pelan-pelan, dan lantai diaci manual satu per satu. "Yang ada di sini (rumah) adalah hasil kerajinan. Kerajinan lantai, kerajinan kayu, semuanya, kerajinan besi, ini adalah hasil kerajinan mereka," kata Anies. "Keterampilan pertukangan itu usianya ratusan tahun. Banyak tukang kita (sekarang) jadi instalator, gak jadi pengrajin," tambahnya. 7. Ruang tidur 



Kamar tidur Anies Baswedan menghadap ke kaca besar di depannya. Tampak sangat rapi dengan karpet merah marun sebagai pemanis dalam ruangan. Tampak di video kucing peliharaan Anies bobo santai di atas kasur. Menurut akun @biasalahanakmuda, konsep kamar Anies dengan kaca super besar ini diberi nama 'Konsep menantang Genderuwo'. Siapa yang setuju? 8. Kamar mandi 



Anies Baswedan memilih kamar mandi shower ketimbang bak mandi. Karena itu, Anda tidak akan menemukan gayung di kamar mandi Anies. Soal kamar mandi, ternyata Anies Baswedan punya kebiasaan membalikkan botol shampoo kalau sudah tinggal sedikit, lho. Siapa yang samaan nih? 9. Isi kulkas di rumah 



Bisa dilihat, di dalam kulkas tersaji banyak sekali susu 'fresh milk' dan juga yogurt dan minuman probiotik. Tempelan kulkas juga bagian dari pernak-pernik yang dikumpulkan keluarga ini, lho. Nah, soal isi freezer, ternyata dalamnya banyak es krim. Lucunya, ada es krim kenyot di freezer Anies Baswedan. Menariknya lagi, ternyata sayuran dan makanan sisa yang ada di rumah Anies Baswedan ditempatkan di cooler terpisah dari kulkas tadi. Makanya, kita gak liat bahan makanan di kulkas tersebut. 10. Sponge cuci piring sejuta umat pun ada!  Hal kocak lainnya yang ditemukan di rumah Anies Baswedan adalah ditemukan sponge cuci piring sejuta umat. Ternyata, di rumah public figure pun alat cuci piringnya sama saja, ya. 11. Ada mushola di rumah 



Tidak afdol rasanya kalau rumah tidak memiliki tempat ibadah khusus dan Anies Baswedan membangun mushola di kediamannya. Mushola tersebut bahkan dibuat unik, yaitu lantai dibuat tidak rata. "Orangtua kan kalau sholat pakai kursi. Jadi, mereka solat di sini (di lantai yang rendah), nanti setelah selesai sholat kan duduk, itu setara. Jadi, saat selesai sholat saya duduk sila, nah buat mereka (orangtua) saya gak di bawah," terang Anies. Lantai kayu yang dipakai di mushola dibuat mengikuti arah kiblat. Di bawah lantai kayu itu dibuat semacam 'storage' untuk menaruh barang-barang. Multifungsi sekali, ya.