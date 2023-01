SEIRING berkembangnya teknologi, kita memang dimudahkan dalam berbagai kegiatan, termasuk mencari jodoh. Kini mencari jodoh tidak lagi ada di koran, seperti memilih kucing dalam karung.

Kini, semakin banyak aplikasi kencan yang membantu kita mencari pasangan. Meskipun, dalam beberapa kasus banyak dari mereka yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah dideskripsikan.

Menurut CEO & Co-Founder platform biro jodoh Lunch Actually Violet Lim, banyaknya match yang didapatkan kerap membuat para lajang kurang menghargai kencan dan tidak merasakan urgensi untuk menemukan pasangan yang sesungguhya.

"Aplikasi kencan membuat para jodoh mengalami 'paradoks dari adanya pilihan', yaitu ketika kita memiliki terlalu banyak pilihan, kita cenderung mengalami kelumpuhan dalam menganalisis dan akhirnya tidak membuat pilihan apapun. Ini menyebabkan para jomblo mengalami kelelahan berkencan," kata Lim seperti dilansir dari ANtara.

Untuk itu, Lim mengingatkan ada tujuh kesalahan yang harus dihindari saat berkencan agar perjalanan mencari cinta Anda tidak sia-sia.

Menjadi pick me boy/girl

Istilah pick me boy/girl sering terdengar di tahun 2022, di mana seseorang mencoba untuk terlihat berbeda dengan pria atau wanita lainnya untuk menarik perhatian lawan jenis. Padahal, bisa jadi kenyataannya dia tidak seperti itu. Pendekatan ini tidak bisa digunakan untuk menarik perhatian lawan jenis. Sebaliknya, jujurlah dan to the point mengenai diri Anda.

Tidak mencoba sesuatu yang berbeda

Mencari cinta secara online tentu berisiko karena kemungkinan Anda akan menemukan profil palsu, penipu, dan lain sebagainya. Sehingga, tak ada salahnya ada menemukan si dia dengan cara lain. Berinteraksilah dengan rekan kerja dan tetangga, daftar keanggotaan gym, atau bergabung dengan organisasi dan grup sukarelawan. Hal itu akan memberikan peluang untuk mendapatkan orang baru di hidup Anda.

Terlalu terbuka

Ingatlah untuk merahasiakan informasi pribadi Anda. Jangan tunjukkan semua yang ada dalam diri Anda kepada teman kencan, tapi tunjukkan sebagian saja secara perlahan. Dengan demikian, Anda akan tampak lebih menarik bagi teman kencan Anda. Selain itu, Anda juga dapat terhindar dari penipuan.

Menghindari percakapan

Anda harus menjauhkan tangan dari gawai saat sedang berkencan dan jangan cari alasan untuk menghindar dari percakapan kalian. Daripada membiarkan percakapannya berakhir, temukan topik lain untuk dibicarakan. Anda juga bisa menyiapkan beberapa pertanyaan menarik yang bisa Anda tanyakan saat kencan.

Menginginkan orang yang sempurna Pria tinggi dan tampan dengan mata coklat muda yang memiliki mobil mewah dan kapal pesiar pribadi adalah kriteria umum yang bisa ditemukan dengan mudah di drama Korea. Namun, bisakah pria itu menjamin Anda memiliki keluarga yang hangat dan memberikan rasa nyaman dalam sepuluh tahun ke depan? Pria pekerja keras yang mempunyai hubungan baik dengan keluarga dan teman-temannya lah yang dapat dijadikan pasangan yang lebih menjanjikan. Jadi, membangun keluarga dengan pria yang tepat di kehidupan nyata lebih baik daripada membayangkan kehidupan sempurna dengan orang sempurna yang hanya di atas kertas. 'Menggantung' teman kencan Berhentilah untuk menggantung teman kencan dan mulai jujur mengenai perasaan Anda. Jika Anda menyukainya, maka pertahankan hubungan kalian. Jika sebaliknya, utarakan perasaan Anda sehingga kalian berdua memiliki kelonggaran untuk menemukan orang baru. Tidak menghapus profil dari aplikasi kencan setelah menjalin hubungan Jika Anda sudah berkencan serius dengan seseorang, pastikan hapus profil Anda di aplikasi kencan meskipun Anda sudah tidak aktif menggunakannya. Hal ini penting agar hubungan kalian tidak dihantui rasa tidak aman dan cemburu.