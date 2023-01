SEMAKIN ke sini, Aaliyah Massaid putri Reza Artamevia dan Adjie Massaid semakin cantik saja. Tak hanya itu, dara kelahiran 20 tahun lalu itu kini juga beranjak dewasa dan terlihat modis.

Gaya berbusananya kerap menjadi sorotan karena terlihat modis dan cantik. Itu yang membuat banyak netizen yang mengikutinya di sosial media khususnya Instagram.

Saat ini ada sekitar 950 ribu orang yang mengikutinya dalam platform media sosial tersebut. Bagaimana gaya Aaliyah saat berpose di depan kamera?

Berikut gaya Aaliyah Massaid yang makin cantik dan modis di usianya yang beranjak dewasa ini.

1. Tertawa lepas

Sambil memamerkan gigi putihnya, Aaliyah terlihat cantik dalam foto. Ia mengenakan atasan seperti kemben namun bertali yang melingkar di balik lehernya. Sebuah kalung mungil terpasang di leher indahnya. Gaya rambutnya ytak terlalu neko-neko. Cukup digerai, sudah mampu membuat Aaliyah terlihat sempurna.

2. Mirror selfie

Kali ini, Aaliyah mengunggah potret mirror selfie. Busana yang dikenakannya cukup seksi. Sebuah atasan berbahan katun dengan detail tali di bagian dada. Bentuk atasan itu juga cukup unik. Ia mengerucut hingga ke arah pangkal paha. Bikin pikiran jadi tidak fokus dibuatnya!

3. Monokrom look

Aaliyah sadar bahwa ia memiliki tubuh ramping yang indah. Seperti dalam foto ini, dalam balutan busana monokrom, tampilan Aaliyah terlihat seksi dan menggoda. Ia mengenakan atasan asimetri dengan kedua sisi busana berbeda. Ia memadukannya dengan celana hitam panjang yang sangat serasi dengan atasan tersebut.

4. Bersama sahabat





Momen kali ini ia abadikan bersama sahabat, Amel Carla. Aaliyah tetap saja cantik mempesona dengan pakaian pantai casual. Tak harus seksi, cukup memadukan crop top dan celana hotpants jeans. Kakinya terlihat jenjang dalam foto.

5. "Hooties in every way"





Beginilah kata yang sesuai menggambarkan penampilan Aaliyah kali ini. Ini diucapkan oleh seorang netizen dalam kolom komentar. Sepertinya ia juga terpesona dengan perpaduan all white look dari Aaliyah. Bagian atas dadanya terlihat terbuka dengan busana kemben berlengan panjang. Kesan seksi namun berkelas menyeruak dari sosok Aaliyah Massaid.

6. Kemben segitiga





Lagi-lagi Aaliyah memukau dengan outfit uniknya. Kaloi ini ia tampil dengan kemben berbentuk segitiga yang meruncing ke arah bawah. Seperti sehelai sapu tangan yang diikatkan ke dada. Warna orange membuat Aaliyah tampak fresh dan bersinar. Padanan bawahan putih sangat cocok dikombinasikan dengan atasan cerah tersebut.