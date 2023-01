TEN NCT jadi salah satu idol yang diundang untuk menghadiri gelaran pekan mode bergengsi dunia, Paris Fashion Week.

Salah satu penari utama dan lead vocalist NCT tersebut, diketahui bertolak ke Seoul ke Paris untuk hadir di pagelaran busana rumah mode Yves Saint Laurent Men’s Winter 23 fashion show.

Pada Senin 16 Januari lalu, pelantun hits Love Talk, Sixth Sense, dan 90’s Love tersebut terbang dari Seoul berangkat menuju Paris.

Sesampainya di Bandara Internasional Incheon, airport fashion Ten langsung menjadi sorotan. Tak hanya karena wajah tampannya, tapi gaya outfit of the day nya kali ini. Pria asal Thailand tersebut menyapa para penggemar dan awak media yang sudah menunggunya dengan gaya outfit all black.

Mengenakan outfit serba hitam, ikon fesyen satu ini telrihat mengenakan jaket hitam military-style dan trouser hitam. Namun sepasang sepatu boots kulit warna hitam yang dipakai Ten lah yang menyorot perhatian.

