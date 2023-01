POTRET cantik Trisha Eungelica anak Ferdy Sambo menjadi sorotan. Hal ini tentu setelah orang tuanya, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi menjadi tersangka kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J pada Juli 2022 lalu.

Beberapa kali Trisha terlihat menjenguk orang tuanya di tahanan. Paras cantik Trisha pun sontak mengundang penasaran publik.

Melalui unggahannya di media sosial, dia banyak mengunggah foto dirinya. Berikut potret cantik Trisha seperti dirangkum dari Instagram @trishaeas, Selasa (17/1/2023).

1. Lulusan kedokteran

Trisha sendiri baru saja menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas di Jakarta. Momen itu dia bagikan di media sosial pribadinya. Meski tanpa kehadiran kedua orang tuanya, Trisha tetap bahagia karena ditemani oleh sahabatnya. Tak hanya cantik, Trisha juga pintar yah.

2. Pose pakai dress polkadot

Potret Trisha saat selfie dengan pose imut. Dia memakai baju polkadot hitam dan kacamata. Dia pun mengedipkan satu matanya yang membuat banyak pria tergoda.

3. Potret selfie

Potret Trisha saat tiduran di sofa. Dia terlihat selfie sambil tiduran di sofa. Trisha juga memakai kacamata untuk menunjang penampilannya. Cantik banget yah?

4. Foto bareng sang ayah





Momen kebersamaan Trisha bersama sang ayah. Keduanya berfoto selfie hanya menunjukkan bagian matanya. Keterangan unggahan Trisha pun bikin netizen terharu.

"221108 - my hero, forever and always," tulis Trisha.

5. Gayanya stylish





Selain memiliki paras cantik, gaya Trisha juga stylish. Ini potret dirinya memakai outfit serba hitam yang dipadu padankan dengan tas dan sneakers. Gayanya keren.