SAYURAN hijau memang disebut menjadi salah satu penyebab asam urat seseorang kambuh. Pasalnya, kandungan purin dalam makanan hijau memang cukup tinggi.

Oleh karena itu, penderita asam urat harus benar-benar memastikan kandungan kadar purin dalam makanan yang dikonsumsi, termasuk sayuran. Kadar purin di dalam sayuran harus diketahui agar tidak memperparah penyakit asam urat.

Meskipun berwarna hijau, tapi brokoli dinilai menjadi salah satu opsi sayur yang aman untuk penderita asam urat. Brokoli untuk penderita asam urat bahkan memiliki manfaat tersendiri. Purin adalah prekursor asam urat yang dapat menyebabkan naiknya kadar asam urat di dalam darah. Faktanya, brokoli tergolong makanan yang memiliki kadar purin rendah.

Brokoli diteliti memiliki kurang lebih 70 miligram (mg) purin per 100 gram (g). Makanan mengandung purin yang tergolong tinggi memiliki lebih dari 300 mg per 100 g. Artinya, brokoli untuk penderita asam urat tergolong pilihan aman. Manfaat brokoli untuk penderita asam urat juga sangat bagus berkat kandungan vitamin dan mineralnya.

Brokoli kaya akan vitamin C, serta mengandung asam folat dan potassium. Makan makanan kaya vitamin C membantu meredakan serangan asam urat. Vitamin C juga dinilai membantu mengurangi kadar asam urat di dalam tubuh.

Tak hanya itu, brokoli mengandung antioksidan yang melawan inflamasi atau peradangan. Pola makan sehat disertai brokoli bisa membantu melawan beberapa penyakit kronis, tak terkecuali asam urat menurut penelitian tahun 2015.

Brokoli dapat menjadi salah satu variasi sayuran yang aman untuk pengidap asam urat dalam pola makan sehari-hari. Meski bermanfaat untuk penderita asam urat, sebaiknya tetap konsumsi brokoli dalam jumlah secukupnya. Selain itu, imbangi konsumsi brokoli dengan makanan sehat lainnya. Hindari pula berbagai pantangan asam urat yang bisa memperparah keluhan.

Asam urat bisa kambuh sewaktu-waktu dengan keluhan khas berupa nyeri dan bengkak pada sendi dan ibu jari kaki. Pemicu serangan biasanya berkaitan dengan pola makan tinggi purin, kegemukan, dan stres berlebihan.

Baca Juga: Laporkan Pelanggaran Kekayaan Intelektual ke DJKI

Follow Berita Okezone di Google News

Untuk mengurangi frekuensi serangan dan peradangan sendi, ikuti beberapa tips makanan sehat untuk penderita asam urat: - Utamakan karbohidrat kompleks, seperti serealia utuh, nasi merah, dan roti gandum - Batasi atau hindari makanan dengan pemanis tambahan, seperti serealia berpemanis, roti-rotian, kue, permen, minuman kemasan, atau produk yang mengandung sirop jagung tinggi fruktosa - Perbanyak sayur dan buah untuk membantu mengeluarkan asam urat melalui saluran cerna. Konsumsi serat juga mengendalikan gula darah dan menstabilkan hormon insulin yang memengaruhi pembentukan asam urat - Jauhi jeroan, karena kandungan tinggi purinnya mudah memicu asam urat kumat - Daging merah dan ayam boleh dikonsumsi, tetapi batasi hanya 100 gram per hari dan tanpa lemak - Hindari kerang, sarden, teri, dan kembung - Ikan tuna, kod, mas, pecak, kakap, salmon, tiram, lobster, kepiting, dan udang boleh dikonsumsi secara terbatas - Perbanyak sumber protein nabati, selai kacang, kacang-kacangan, dan polong-polongan - Perbanyak sumber vitamin C, antara lain brokoli, jeruk, stroberi, kiwi, jambu merah, paprika, dan tomat - Batasi sumber asam lemak jenuh, seperti daging, ayam, susu sapi, dan produk susu whole milk atau full cream - Pilihlah susu skim dan produknya, seperti keju atau yoghurt rendah lemak - Perbanyak air putih untuk membantu mengeluarkan asam urat melalui urine - Hindari alkohol dari bir dan minuman beragi lainnya. Wine dianggap aman karena dinilai tidak meningkatkan risiko serangan gout asal dikonsumsi dalam batas wajar - Batasi minum kopi