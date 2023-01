AURA cantik Pevita Pearce memang sudah tidak diragukan lagi. Ditambah lagi saat dia potong rambut pendek, penampilannya jadi lebih fresh. Seperti beberapa foto yang dia unggah di Instagram pribadinya.

Adik dari Keenan Pearce baru saja menikmati liburan di pantai. Seakan belum kehabisan stok, dia banyak mengunggah keseruan saat liburan.

Seperti di foto terbarunya ini dia mengunggah foto selfie saat berada di atas kapal. Pevita mengambil angle foto dari bawah dengan menunjukkan langit biru dan sinar matahari.

Pevita memakai kacamata hitam dan tanktop bertali biru. Rambutnya terlihat berantakan karena terkena hembusan angin laut. Di foto selfie lainnya, Pevita tersenyum ke kamera dengan tangan memegang dagunya.

Dalam postingan itu, Pevita mengatakan kalau dia bahagia dan keadaannya sangat baik ketika berada di alam.

“I'm at my best when I'm in nature,” tulisnya dalam keterangan foto yang MNC Portal kutip dari Instagram @pevpearce, Selasa (17/1/2023).

Postingan tersebut mendapat banyak komentar dari netizen. Mereka memuji penampilan Pevita. Tak hanya itu, beberapa netizen juga menggoda pemeran Sri Asih itu.

“Mbaknya yang di laut, saya yang tenggelam, dalam lamunan,” kata nonxxx.

“Selfienya nggak ada obat,” kata sewxxx.

“Mundur mbak, cantiknya kelewatan,” kata okyxxx.

