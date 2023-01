CINTA Laura bisa dibilang salah satu sosok selebriti yang cukup aktif di sosial media. Lewat akun Instagram pribadinya, “claurakiehl”, Cinta kerap membagikan potret aktivitas kesehariannya.

Tak hanya keseharian aktivitasnya, gaya OOTD, atau momen-momen liburannya yang menyenangkan. Cinta juga sering membagikan potret swafoto dirinya dalam berbagai kesempatan.

Misalnya, yang terbaru kali ini, gadis cantik dan pintar yang aktif berkegiatan sosial di bidang pendidikan dan anak-anak tersebut pamer selfie cantik dengan berbagai gaya tampilan dan ekspresi. Dirangkum dari akun Instagram Cinta Laura, berikut ulasan MNC Portal selengkapnya, Rabu (18/1/2023):

1. Holiday vibes!: Momen liburan, Cinta terlihat cantik mengenakan sun hat putih dan sunglasses coklat yang dipadukan outfit liburan, tanktop. Holiday vibes banget!

2. Cantik bak Dewi: Cinta di sini memperlihatkan kecantikan alaminya, innocence dengan classic dress hijaunya. Flawless maksimal!

Baca Juga: Laporkan Pelanggaran Kekayaan Intelektual ke DJKI

Follow Berita Okezone di Google News

3. Modis dengan backless top putih: Dara lulusan Columbia University tersebut kali ini bergaya maksimal, tubuh langsingnya dibalut backless top putih beraksen cutout. Makin modis dengan kacamata coklat besar sebagai aksesori.

4. Summer girl: Cinta juga bisa terlihat centil, lho. Lihat saja fotonya ini, Cinta pilih dress bandeau dengan aksen cut-out di bagian center yang bikin perut rata dan berototnya terlihat. Memajang pose poker face tanpa ekspresi, natural-face Cinta yang cantik terpancar jelas. Tak lupa, jepit rambut Rp10 ribuan mempermanis penampilannya.

5. Sangar: Agak berbeda dengan selfie lainnya, di sini Cinta membagikan potret swafoto dirinya yang memajang ekspresi garang seperti ini. "The Leo is definitely rising in the 5th pic,” komentar akun @ramen****