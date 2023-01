PRESENTER cantik Maria Vania seperti tak ada habisnya membuat netizen terpesona. Kali ini, tampilannya saat hendak berolahraga yang diunggahnya ke akun Instagram pribadi.

"I want my body like my coffee, Hot & Strong 🔥," tulis Maria Vania pada caption unggahan fotonya.

Sebuah ucapan yang seperti menjadi salah satu alasan Maria Vania rajin berolahraga. Dalam foto tersebut, presenter cantik berusia 31 tahun itu mengenakan outfit sporty.

Vania memadukan tank top sport berwarna nude dengan bawahan legging ketat olahraga abu-abu. Outfit memperlihatkan body goals Maria Vania yang berpose berdiri di balkon.

Tak hanya itu, Vania juga tampak cantik dengan rambut panjang yang dikuncir. Sembari memainkan rambut dengan satu tangannya, pesona kecantikan Vania sulit untuk terbantahkan.

Sementara pada foto kedua, Vania berpose berdiri menyamping. Angle foto dari samping seperti ini memperlihatkan lekuk tubuhnya yang aduhai.

Belum lagi, kecantikan Vania dengan tatapannya yang penuh pesona. Siapapun tak akan sanggup menatapnya berlama-lama. Netizen pun dibuat terpesona hingga gagal fokus melihat penampilan Maria Vania.

"Makin hari makin manteeeeppp ajaa euy si mamah 😍🔥😍," ujar @chiccol***

"Bangun tidur liat foto ini langsung segerrrrrr🔥," kata @kem_0***

"Wih bini gua cantek bener😅," tutur @lordm***

"Idamaaann !!!," seru @rich_noob***

"Istri idaman ini❤️," sambung @prayogarad***

"Jngn pada ngeZOOM ya awas aja," kata @mr.rohm***

