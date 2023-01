SIAPA bilang yang butuh skincare hanya orang dewasa? Anak-anak hingga bayi pun ternyata juga butuh lho! Di negara tropis seperti indonesia, permasalahan kulit seringkali muncul pada anak, seperti kulit kering, ruam, iritasi, hingga gatal-gatal.

Masalah kulit seperti itu tentu sangat mengkhawatirkan dan membuat banyak orang tua cemas. Untuk itu, dibutuhkan produk skincare yang dapat membantu mengatasi permasalahan kulit pada bayi.

Untuk memilih produk skincare untuk bayi, pastinya harus diperhatikan kandungannya. Salah satu kandungan yang bagus dan aman untuk kulit bayi adalah sodium cocoyl isethionate.

Dokter kulit dari Amerika Serikat (AS), Dr. Jeannette Graf menjelaskan sodium cocoyl isethionate adalah bubuk putih halus yang berasal dari minyak kelapa.

"Ini adalah garam natrium yang dikenal lembut di kulit," kata Graf seperti dikutip dari Byrdie.

Sementara itu, dokter kulit medis dan kosmetik asal AS, Dr. Blair Murphy-Rose menjelaskan secara khusus, sodium cocoyl isethionate adalah surfaktan yang lembut sehingga mengurangi risiko iritasi kulit.

"Berbeda dengan surfaktan lain (seperti sulfat) yang cenderung keras pada kulit sehingga dapat menghilangkan minyak alaminya dan mengikis skin barier kulit. Namun, surfaktan khusus ini tidak seperti itu. Faktanya, sodium cocoyl isethionate dapat membantu membuat kulit terasa halus dan lembab tanpa menghilangkan kulit sama sekali," jelasnya.

Lantas apa saja sih manfaat sodium cocoyl isethionate untuk kulit bayi? Berikut ulasannya.

1. Menghasilkan busa yang halus

Kandungan ini dapat dengan mudah menghasilkan busa. Namun busa yang dihasilkan ini tentunya tidak membuat kulit menjadi kering, justru lembut dan lembab.

2. Menghidrasi kulit

Kandungan ini juga dapat membantu menghidrasi kulit dan terhindar dari iritasi yang kerap dialami para bayi. Seperti dengan produk Our in One Gentle Face & Body Wash yang juga diformulasikan dari 95% bahan alami dengan kombinasi lima ekstrak tumbuhan (CICA, Calendula, Cactus, Chamomile dan Aloevera) yang dapat meredakan permasalahan kulit.

Kandungan Ceramide, Pentavitin untuk menjaga skin barrier dan hidrasi alami. Diperkaya dengan Hyaluronic acid, Niacinamide dan Collagen untuk menutrisi juga membuat kulit cerah, kenyal dan sehat.

Formula ini memiliki pH seimbang 5,5, teruji dermatologi, hypoallergenic dan aman digunakan oleh ibu hamil, bayi dan anak-anak. Selain itu, bebas dari bahan yang bisa mengiritasi kulit

3. Membersihkan area tubuh secara maksimal

Kandungan tersebut juga dapat membantu menghilangkan sisa riasan, kotoran, atau debu yang menempel di wajah, tubuh, atau kulit.

4. Mencegah kerusakan pada skin barrier

Tidak seperti surfaktan lain yang lebih keras, sodium cocoyl isethionate lebih ramah pada kulit. Sebagai imbalannya, Graf menjelaskan, kandungan tersebut dapat membersihkan kulit dengan lembut tanpa merusak penghalang kelembapan atau menghilangkan hidrasi.