The Conservatory, persembahan Park Hyatt Jakarta untuk memanjakan para pecinta kuliner berkualitas. Berada di lantai 23, sajian serta view menakjubkan menawarkan pengalaman tak terlupakan dalam merayakan Lunar New Year.

Untuk merayakan momen istimewa ini, The Conservatory yang identik dengan afternoon tea-nya, merupakan pilihan sempurna dalam menyambut tahun baru yang bahagia dan makmur.

โ€œFor an unforgettable Lunar New Year celebration, join us at the Conservatory this January. Featuring a special afternoon tea set of delicious amuse-bouche and a wide selection of sweet and savory delights, this is the perfect beginning to a happy and prosperous New Year,โ€ tulis Executive Chairman MNC Group Hary Tanoeseodibjo pada laman Instagram miliknya, Selasa (17/01/2023).

Rayakan juga makan malam Lunar New Year pada 21 Januari dan Brunch pada 22 Januari di Dining Room Park Hyatt Jakarta. The Conservatory juga menyediakan seleksi kue bertemakan Lunar New Year.

โ€œThis Lunar New Year, treat yourself and your family to an elegant selection of festive cakes,โ€ imbuh Hary.

