KARYA teranyar Muralis Cep Toha mejeng di Terowongan Kendal Jakarta. Adalah instalasi mural 3D terinspirasi dari serial Amerika Serikat 'The Last of Us' yang baru akan tayang 16 Januari mendatang.

Serial yang menghadirkan aktris senior Indonesia, Christine Hakim, tersebut menjadi dasar ide kreatif dibuatnya mural 3D di ruang publik sepanjang 34 dan 25 meter.

"Mural 3D ini merupakan hasil kolaborasi seniman mural, Pemprov DKI Jakarta, dan JXB. Saya tentu bangga bisa terlibat dalam kolaborasi ini," kata Cep Toha, Muralist iMural yang mengerjakan karya seni tersebut, dalam keterangan resminya, Sabtu (14/1/2023).

Lewat instalasi kreatif mural 3D yang terinspirasi dari serial 'The Last of Us' ini, sambung Cep Toha, dirinya berupaya mengakomodasi tren terkini warga Jakarta sebagai kota global.

"Hadirnya karya ini juga menjadi bentuk koneksi antara audiens Indonesia dengan industri kreatif global," tambahnya.

Di sisi lain, mejengnya karya seni mural 3D Cep Toha di Terowongan Kendal diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan dan pengembangan industri perfilman sebagai bagian dari sektor ekonomi kreatif.

Selain itu juga menjadi salah satu bukti bahwa Jakarta dapat menjadi ruang kota yang bersahabat bagi para pelaku kreatif dan komunitas.

“Kolaborasi bersama Pemprov DKI Jakarta, MRT dan industri internasional ini diharapkan dapat memberikan pengalaman menarik di awal tahun," ungkap Direktur Utama JXB Novita Dewi.

Kemudian, diharapkan juga dapat memberikan ruang bagi para seniman untuk mengekspresikan karyanya di tengah kota, serta menjadi pemantik bagi perkembangan industri ekonomi kreatif Jakarta ke depannya.

Sebelumnya, JXB telah menggelar kegiatan serupa, di antaranya Mural Jakarta Hajatan di Terowongan Kendal dalam rangka memeriahkan HUT DKI Jakarta. Lalu menghadirkan mural di tengah Plaza Fatahillah, Kota Tua, Jakarta, untuk mengaktivasi kawasan Kota Tua dan memeriahkan tren global yang sedang hadir di Indonesia

