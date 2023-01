PENAYANGAN serial The Last Of Us di HBO GO sukses mencuri perhatian publik. Serial ini tak hanya diperankan oleh aktor Hollywood ternama seperti Pedro Pascal, ada juga artis senior Indonesia, Christine Hakim yang bermain di serial ini.

Artis era 80-an itu muncul di sebuah video promo alias trailer singkat, Christine Hakim terlihat sekilas sebagai seorang ilmuwan wanita.

Seperti diketahui, serial yang tayang di HBO ini mengangkat tema virus yang membuat makhluk hidup bermutasi menjadi zombie. The Last of Us terjadi 20 tahun setelah peradaban modern dihancurkan. Joel, seorang penyintas yang tangguh, disewa untuk menyelundupkan Ellie, seorang gadis berusia 14 tahun, keluar dari zona karantina yang menindas.

Apa yang dimulai sebagai pekerjaan kecil segera menjadi perjalanan yang brutal dan memilukan, karena mereka berdua harus melintasi AS dan bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup.

Film ini dibintangi oleh Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie). Gabriel Luna sebagai adik laki-laki Joel dan mantan tentara, Tommy, Merle Dandridge sebagai pemimpin perlawanan Marlene, dan Anna Torv sebagai Tess, seorang penyelundup dan sesama penyintas yang tangguh.

Bintang tamu serial ini ada Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Storm Reid, Jeffrey Pierce, serta bintang tamu Lamar Johnson sebagai Henry dan Keivon Woodard sebagai Sam, bersaudara di Kansas City yang bersembunyi dari gerakan revolusioner yang ingin membalas dendam. Graham Greene bintang tamu sebagai Marlon dan Elaine Miles sebagai Florence, pasangan suami istri yang bertahan hidup sendirian di belantara Wyoming pasca-apokaliptik. Serial ini ditulis dan diproduksi secara eksekutif oleh Craig Mazin dan Neil Druckmann, dariĀ franchiseĀ video gameĀ The Last of UsĀ danĀ Uncharted. Carolyn Strauss (HBO's Chernobyl dan Game of Thrones) berfungsi sebagai produser eksekutif, bersama dengan Evan Wells dari pengembang game asli,Ā Naughty Dog,Ā danĀ Asad QizilbashĀ danĀ Carter Swan dariĀ PlayStation Productions.