MENJALANI profesi apapun tidak hanya dibutuhkan profesionalitas namun juga totalitas. Terlebih, jika Anda merupakan seorang perantau yang harus mengadu nasib di ibu kota, Jakarta.

Hal itulah yang dipegang teguh oleh seorang dr. Ekles alias Eklendro Senduk, seorang doctorpreneur yang kini terkenal dengan usaha klinik kecantikannya, Klinik Ekles. Meski telah berada di titik kesuksesan, ia menyebut, bahwa ada sebuah motivasi besar yang ia jadikan semangat untuk bisa konsisten mencapai semua target hidupnya.

“Mungkin kalau ditanya, apa sih yang dokter jadi mau di Jakarta kah, mau di Manado, jadi saya mempunyai value dalam hidup saya untuk meng-achieve my goals,” ujar dr. Ekles, dalam Podcast Aksi Nyata, di Youtube Parta Perindo.

“Jadi pertama tuh harus mempunyai a big motivation. Jadi bukan sekedar big biasa, tapi motivasi yang berapi-api, karena itu yang menjadi power gue,” imbuhnya.

Meski begitu, ia mengaku bahwa semua motivasi dan target terbesar yang ia miliki akan berjalan sia-sia tanpa diiringi dengan doa. Selain itu, ‘action’ juga sangat diperlukan agar semua target tersebut benar-benar terealisasi dan tak sekedar berakhir menjadi rencana dan wacana semata.

“Kedua, pray, di doa. Karena harus perkenanan yang di atas. Terus yang ketiga, harus action. Biasa lah ya, masa Tuhan ngirim berkat ke kita di kamar, terus kita nothing to do, terus ada berkat, nggak mungkin ya,” tuturnya.

Namun, menurutnya, terdapat salah satu faktor lagi untuk bisa mencapai goals. Yakni, fokus, kecepatan dan konsistensi. Meskipun untuk menyeimbangkan kualitas dan lamanya waktu kerja memang tidak mudah, namun perlu daya tahan dan konsentrasi lebih untuk bisa bekerja lebih efektif.

“Tapi ternyata nggak cukup cuma sampai sekedar action, tapi fokus, ini yang paling penting. Jadi fokus itu harus maintance kecepatan kita. Saya kalau di Ekles itu ada arti Speed 100, jadi harus speed 100 terus,” ungkapnya.

“Endurance harus sama, karena kalau nggak, kapan kita sampai goalsnya. Nah itu yang mungkin saya praktekan dalam achievement my goals, dimana di Jakarta itu yang saya praktekan. Jadi itu tadi, focus, focus dan endurance,” pungkasnya. Sebagai informasi, nama dr. Ekles mungkin sudah tidak terlalu asing di dunia perawatan estetika atau kecantikan dan entertain Tanah Air. Ia merupakan sosok pengusaha dokter, atau 'doctorpreneur' dengan banyak bakat. Selain membuka beberapa klinik kecantikan dengan nama panggilannya tersebut, dr. Ekles juga membuka banyak bisnis lain, seperti kafe, clothing line, gym, dan produk pelangsing. Namanya juga makin dikenal sejak berkolaborasi dengan anggota Kerispatih, Badai dan mengeluarkan sebuah single berjudul “Mengapa Harus Bertemu”. Momen itu menandai kiprah pertama dr. Ekles terjun ke dunia hiburan di tahun 2019.