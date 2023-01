PENYANYI jebolan ajang pencarian bakat The Voice Kids Indonesia, Shakira Jasmine, baru-baru ini terpilih menjadi duta Spotify Indonesia bulan Januari, untuk program Equal of the Month.

Wajah penyanyi kelahiran 12 Oktober 2002 itu terpampang menghiasi Billboard Time Square New York, Amerika Serikat. Selain New York, paras Shakira juga hadir pada spot megatron di Jakarta, Indonesia.

Pemilik lagu 'Just A Crush Thing' ini masuk ke dalam playlist Equal Indonesia, dengan Shakira sebagai cover. Selain berprestasi di dunai tarik suara, Shakra juga dikenal kece dalam bergaya.

Terlihat dalam unggahan dalam akun Instagram pribadinya. Sederet foto cantik nan nyaman dipandang berjejer rapi di feed. Penasaran melihat potret keindahan makhluk Tuhan yang satu ini?

Berikut Okezone merangkum potret cantik Shakira Jasmine yang dihimpun dari akun Instagram @shakirajsmn, Kamis (19/1/2023).

1. Rangkul tangan









Sambil memegang sebelah lengannya seolah tenagh merangkul, Shakira menampilkan gaya yang edgy. Dengan perpaduan tanktop dan celana longgar di bagian pinggang. Detail ikat pinggang bertumpuk yang dikenakan membuatnya semakin tampak berbeda dan keren.

2. Kemben hitam









Kali ini Shakira menggemaskan dengan kemben hitam yang dikenakannya. Rambutnya yang panjang menutupi bagian tubuh agar tak terlalu terbuka. Liontion toska yang bertengger di lehernya tampak kontras dalam foto.

3. Nonton konser





Sebagai seorang penyanyi, tentu saja membuatnya sangat enjoy saat menonton konser. Penampilan Shakira juga sangat santai dengan tanktop hitam yang ditumbuk bra top bermotif cerah. Tak lupa ia mengombinasikannya dengan celan rib panjang coklat yang terlihat simpel namun cantik di tubuhnya.

4. Di atas ranjang Shakira tampak bak dewi yang tengah beristirahat di atas ranjang. Ia mengenakan pakaian serba putih yang membuat gadis 20 tahun ini memancarkan aura yang terang. Tatanan rambut dibuat bergelombang dengan sedikit ikatan mungil di atas. 5. Selfie di mobil Sambil memamerkan wajah tanpa ekspresi, Shakira mengambil potret selfie saat di mobil. Rambut panjangnya tampak sehat dalam foto, menutupi tanktop nude yang dikenakannya. Polesan lipstik semi glossy sangat cocok dengan perpaduan natural yang diusung Shakira kali ini.