ADA banyak cara untuk memulai usaha. Jika Anda tak memiliki produk yang dapat diperjualbelikan, paling tidak Anda masih punya tenaga untuk membantu orang membelikan produk tertentu. Aksi transaksional ini kemudian dikenal sebagai jasa titip atau jastip.

Ini yang kemudian dilakukan oleh pria bernama Iqbal. Namun jastip yang dijalani Iqbal agak lain. Ia khusus melayani jastip ke negara Eropa. Menariknya, para konsumen lebih sering mengirim makanan khas Indonesia.

Lewat akun Tiktoknya, @inisiiqballl, terlihat ia memperlihatkan segala proses jastip. Mulai dari pembelian hingga pengemasan dan pengiriman. Makanan yang dititip juga terkadang out of the box.

Ada yang titip telor asin, sayur labu, salak, rambutan, pecel lele, sate, hingga segala menu makanan padang. Para konsumen pun tak perlu khawatir meskipun memesan makanan basah. Karena seluruh makanan dikemas dengan cara vakum sehingga kedap udara dan tahan lama.

Untuk pengirimannya, Iqbal atau keluarga sendiri yang mengantarkan ke Belanda menggunakan pesawat terbang. Dengan demikian, pesanan akan sampai dalam waktu kurang dari satu hari. Karena mengikuti jadwal penerbangan Jakarta-Belanda.

Selain Belanda, para customer di negara-negara Eropa lainnya tak perlu khawatir karena Iqbal juga membuka jastip-nya ke seluruh Eropa, seperti Belgia, Perancis, dan juga Norway. Ada berbagai makanan basah, snack kemasan, pastry, dan juga bumbu masakan mentah. Bahkan pernah sekali waktu, Iqbal membawa pesanan kue ulang tahun yang khusus dibeli di Indonesia untuk orang di Belanda. Ada-ada saja! Dalam sekali kirim, ia bisa sampai mengangkut 500 kilogram barang titipan. Jumlah yang cukup fantastis bukan? Ada yang tertarik ingin mencoba?