APA arti kata di balik the sunset is beautiful, isn't it? Ungkapan tersebut sejatinya bukan untuk mendeskripsikan keindahan alam semesta.

Namun, sebagian orang belum tentu mengerti makna dari kalimat tersebut. Apalagi bagi mereka yang tidak akhir di sosial media. Mereka akan mempertanyakan apa arti kata di balik the sunset is beautiful, isn't it yang sebenarnya.

Dalam bahasa Inggris, the sunset is beautiful, isn't it artinya ‘matahari terbenam itu indah, ya’. Ternyata makna yang terkandung dalam kalimat itu tidak sesederhana kelihatannya.

The sunset is beautiful, isn't it bukanlah kalimat yang mendeskripsikan tentang matahari terbenam. Tersimpan makna tersirat di dalam kata tersebut.

Sejatinya the sunset is beautiful, isn't it memiliki arti keinginan seseorang untuk berpisah. Perpisahan itu terjadi bukan karena sudah tidak cinta lagi. Melainkan karena suatu permasalahan yang tidak memungkinkan untuk mereka bersatu.

Seseorang akan mengatakan kalimat the sunset is beautiful, isn't it jika ingin berpisah dari pasangannya. Mereka ingin perpisahannya dengan pasangan berakhir indah. Seperti keindahan matahari yang menyingsing di ufuk barat.

Secara garis besar, seseorang itu masih mencintai pasangannya. Tetapi, mereka terpaksa harus berpisah dan tidak bisa bersama-sama lagi.

Kalimat tersebut menjadi ungkapan kerelaan seseorang melepas pasangannya. Mereka mempercayai bahwa cinta sejati tidak harus saling memiliki. Cinta sejati adalah saat melihat pasangan bahagia meski tidak bersama kita.

Hingga kini belum diketahui dari mana asal-usul kalimat the sunset is beautiful, isn't it. Namun, kalimat itu cukup populer di media sosial seperti Tik Tok.

Banyak orang mengunggah video matahari terbenam dengan lagu melow. Dalam video tersebut terdapat kalimat the sunset is beautiful, isn't it.

Selain kalimat the sunset is beautiful, isn't it, terkenal juga kalimat the moon is beautiful, isn't it. Keterbalikan dari kalimat sebelumnya, the moon is beautiful, isn't it merupakan kalimat untuk mengungkapkan perasaan cinta.

Demikian arti kata di balik the sunset is beautiful, isn't it yang viral di sosmed.

(RIN)