ARTIS cantik Michelle Ziudith genap berusia 28 tahun hari ini. Di usianya yang hampir menginjak kepala tiga, Michelle masih tak kalah modis dan stylish dari para ABG.

Nama Michelle Ziudith memang hadir melalui sejumlah judul sinetron hingga film. Terbaru, ia berhasil memukau memerankan sosok Laura dalam serial drama berjudul Kupu-Kupu Malam.

Namun, di balik karir cemerlangnya di dunia seni peran, dia juga terkenal dengan kecantikan dan wajah imutnya. Berikut sederet potret terbaru Michelle Ziudith yang telah genap berusia 28 tahun, dilansir melalui akun Instagram pribadinya @michelleziu, Jumat (20/1/2023).

Tampil santai dengan tanktop coklat

Michelle Ziudith kerap tampal santai dalam beberapa kesempatan. Seperti dalam potret berikut. Foto yang diambil di halaman rumah itu memperlihatkan dirinya memakai tank-top berwarna cokelat muda dan rok hitam. Untuk menunjang penampilannya, dia juga memakai topi berwarna putih yang dipadukan dengan sepatu running berwarna senada.

Anggun dengan dress putih

Artis yang kerap dipanggil Michi ini juga sering membagikan potret dirinya saat membintangi serial drama Kupu-Kupu Malam. Salah satunya dalam potret berikut. Ia tampak tampil anggun dan cantik dalam balutan dress halterneck panjang berwarna putih.

Tetap cantik tanpa make up

Michelle juga sempat mengunggah potret terbaru di Instagram pribadinya dengan menggunakan natural makeup dan potongan rambut baru. Dalam unggahannya, ia meperlihatkan foto close up dengan keterangan foto, “New Me! Welcoming 2023 gracefully”. Meski tanpa pulasan make up, ia tampak tetap terlihat cantik dan glowing.

Full make up untuk totalitas peran

Michelle terkenal suka tampil dengan make up minimalis di setiap kesempatan. Namun, demi tuntutan peran, ia juga pernah full make up lengkap dengan memakai softlense terang di matanya.

Seperti dalam potret berikut. Image imut-imut, lugu dan polos dari sosok Michelle hilang seketika ketika ia berhasil berubah menjadi sosok wanita dewasa demi perannya dalam serial drama berjudul Kupu-Kupu Malam.

Girly dengan dress satin beige

Michelle juga tampak cantik saat bermain di pasir putih yang ada di pinggir pantai seperti dalam potret berikut. Ia tampak menggunakan dress berbahan satin selutut berwarna beige.

Dress cantik tersebjt sangat unik karena dari bagian dada hingga leher menggunakan bahan tile dan dibagian lehernya terdapat tali yang dapat diikat membentuk pita. Dengan menggunakan dress ini, Michelle terlihat sedang jalan-jalan di pinggir pantai tanpa alas kaki. Rambutnya pun ia biarkan terurai terkena hembusan angin.

Tampil ayu bak kembang desa

Kecantikan khas yang dimiliki Michelle Zuidith tentu akan membuat siapapun terpesona. Seperti dalam potret berikut. Ia tampak ayu dalam balutan kebaya brukat dengan perpaduan warna merah, hijau dan kuning.

Bak gadis desa, ia juga tampak terlihatmenyematkan sekuntum bunga merah di telinganya sambil melempar ekspresi senyum manisnya yang tipis.