ATLET cantik Bulaich Simian Daniela merupakan Voli Argentina yang berposisi outside hitter. Perempuan kelahiran 1997 ini pun sudah memiliki berbagai prestasi bersama tim voli Argentina.

Daniela pun memiliki berbagai prestasi Individu, antara lain MVP di liga Argentina 2020/21, Best outside hitter di Pan-American Cup U23 2016, Best outside hitter pada South American Club Championship 2019/20, best outside hitter pada South American Championship 2021 dan best opposite pada Pan American Games Qualification 2023.

Tapi, bukan hanya prestasinya saja yang memukau tapi juga penampilannya. Lewat akun, Instagramnya @danielabulaich, dia pun kerap berbagi potretnya kepada para followersnya.

Bikini Pelangi

Daniela nampak tengah berlibur di pantai Isola Bella. Di sini dia pun nampak menikmati siraman sinar matahari di pantai. Daniela nampak menggunakan bikini two piece warna-warni, dengan rambutnya dikepang, tidak lupa menambahkan kacamata hitam.

Kostum Olahraga

Kali ini Daniela nampak berpose dengan "kostum" volinya, lengkap dengan pelindung lengannya. Dia nampak kompak menggunakan atasan dan bawahan hitam, kontras dengan kulit putihnya.

Daniela nampak tersenyum manis penuh arti, dengan rambutnya dikuncir kuda. Sementara perut ratanya nampak terkespose sebagian, menampilkan otot-otot yang membuatnya semakin menarik.

Pakaian Voli Daniela kembali berpose dengan pakaian voli, hanya saja kali ini dia melakukannya untuk pemotretan. Daniela nampak rebahan dengan kedua tangannya bertumpu pada bola voli. Memakai baju voli, dia pun lengkap menggunakan sepatunya. Crop Top Dalam potret kali ini Daniela nampak seksi menggunakan crop top merah dengan aksen renda di bagian leher. Sementara untuk bawahan, dia menggunakan celana ketat hitam dengan garis merah di sampingnya. Tanktop Hitam Daniela tampak menggunakan crop top sleeveless hitam belahan dada rendah. Crop top ini pun memiliki aksen taburan bintang. Sementara untuk bawahan, dia nampak menggunakan celana ketat hitam. Daniela pun tidak segan menampilkan perut ratanya, meskipun dia nampak berfoto di jalan raya. Kostum Hawaii Ini merupakan foto lama dari Daniela, di mana di tengah main ke pantai. Meskipun dia tidak mentag di pantai mana, tapi nampaknya Daniela tengah berada di Hawaii. Hal ini pun terlihat dari pakaiannya. Daniela nampak menggunakan kostum penari Hawaii, dengan bra bunga-bunga dan bawahan bunga-bunga plus renda. Celana dalam hitam Daniela pun nampak mengintip di balik renda-renda kostum Hawaii-nya.