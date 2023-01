RESTORAN all you can eat memang menjadi salah satu restoran favorit banyak orang maupun keluarga. Salah satu ciri khas dari restoran ini adalah makan sepuasnya dalam jangka waktu tertentu.

Tapi jangan salah, sering makan di restoran all you can eat bisa meningkatkan beberapa risiko kesehatan seperti kolesterol tinggi, penyakit jantung, hingga kanker. Nah, guna menghindari bahaya tersebut, kamu bisa menerapkan tips sehat makan di restoran all you can eat berikut, seperti dilansir dari KlikDokter.

Makan All You Can Eat di Waktu Makan

Hindari makan menu all you can eat di waktu yang sudah lewat jauh dari waktu makan yang wajar. Hal ini bisa membuat kamu merasa lapar berlebihan sehingga makin kalap ketika mengambil makanan all you can eat.

Pilih Restoran yang Tepat

Pilihlah restoran yang menyediakan menu makanan sehat, seperti sayuran, buah, dan kacang-kacangan. Pastikan pula menu yang disajikan memiliki cara pengolahan yang bervariasi. Makanan yang disajikan tidak hanya digoreng, tetapi ada pula yang dikukus, direbus, dan dipanggang. Dengan begitu, kamu memiliki banyak pilihan makanan.

Ambil Makanan dalam Jumlah Wajar

Meski all you can eat, usahakan mengambil makanan dalam jumlah sewajarnya, ya! Hindari mengambil makanan secara berlebihan, karena justru membuat kamu terlampau kenyang sehingga kesulitan menghabiskan makanan. Makanan yang tidak habis berpotensi menjadi sampah makanan.

Pilih Makanan yang Kamu Kenali

Saat berada di restoran all you can eat, rasa penasaran mungkin membuat kamu tergoda untuk mencoba berbagai jenis makanan. Bukan tidak mungkin, kamu mengambil makanan yang kamu sendiri tak yakin sanggup memakannya. Pada akhirnya, hal ini berpotensi menimbulkan sampah makanan. Karenanya, pilihlah makanan yang memang familier untukmu. Kamu juga yakin bisa menghabiskan makanan tersebut.

Selalu Tambahkan Sayuran

Tips sehat makan menu all you can eat berikutnya, yaitu tambahkan menu sayuran ke dalam piring makananmu. Kamu dapat memilih selada, wortel, brokoli, kembang kol, kale, atau sayuran lainnya.

Sebisa mungkin, sepertiga dari piring kamu terdiri dari sayuran. Jika kamu memilih salad, konsumsi sayurannya saja. Pisahkan dressing salad, seperti mayonaise dan jenis saus lainnya karena ornamen makanan tersebut adalah penyumbang kalori yang besar.

Mulai dengan Sup

Cara makan menu all you can eat yang sehat bisa dimulai dengan mengonsumsi sup. Sup dikenal sebagai appetizer atau menu pembuka. Biasanya, sup dikonsumsi sebelum menu utama. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan saluran cerna kamu. Appetizer ini juga dapat membantu mengontrol nafsu makan sehingga kamu tidak kalap saat mengonsumsi menu utama.

Cermat Memilih Olahan Daging Bagi kamu penggemar daging, sebisa mungkin pilihlah daging segar yang diolah dengan dipanggang. Hindari mengonsumsi olahan daging yang diproses, seperti sosis, ham, atau smoked beef. Kandungan garam dalam daging olahan biasanya lebih tinggi. Variasikan Jenis Protein Kamu juga dapat menambah variasi jenis protein sehingga menu yang dikonsumsi tidak hanya daging saja. Variasikan dengan sumber protein lain, seperti ikan atau ayam. Perbanyak Protein Nabati Saat makan di restoran all you can eat, perbanyak pula asupan protein nabati. Protein nabati yang bisa dikonsumsi, seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, legumes, atau lentil. Batasi Karbohidrat Jika kamu adalah penggemar nasi, sebaiknya batasi porsinya saat kamu makan di restoran all you can eat. Konsumsi nasi berlebih bisa menyumbangkan kalori yang besar. Akibatnya, kamu kehilangan selera untuk memakan sayuran, protein, ataupun buah. Pilih Minuman Rendah Kalori Pilihlah minuman rendah kalori saat makan di restoran all you can eat. Pasalnya, kandungan kalori dari makanan yang kamu konsumsi mungkin sudah terlalu banyak. Oleh sebab itu, pilih minuman yang kalorinya tidak terlalu tinggi. Kamu bisa memilih teh hijau atau teh tawar ketimbang minuman bersoda yang kadar gulanya sangat tinggi. Selain itu, hindari jus buah kemasan yang mengandung banyak gula. Daripada jus buah kemasan, lebih baik konsumsi buah potong. Makan di restoran all you can eat boleh-boleh saja. Namun, jangan berlebihan, ya!