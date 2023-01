HARI ini, para chef alumni ajang MasterChef Indonesia bersama dengan beberapa food influencer ternama, baru saja usai meramaikan The Food Hall Grand Indonesi dalam gelaran ajang Aussie Meat Battle.

Aussie Meat Battle sendiri merupakan ajang lomba masak olahan daging ini digagas oleh Aussie Beef&Lamb yang bekerjasama dengan The Food Hall dan MNC Portal Indonesia. Chief Representative Indonesia Internasional Markets, Christian Haryanto menjelaskan acara ini sudah berjalan selama tiga kali yang bertujuan untuk mengenalkan daging sapi Australia yang mengandung nutrisi tinggi.

“Acara ini juga mengedukasi ke masyarakat, bahwa kandungan zat besi di daging sapi Australia sangat tinggi dibanding ayam dan ikan," kata Christian kala ditemui MNC Portal dinGrand Indonesia, Jumat (20/1/2023).

"Segi konsep enggak ada yang beda, hanya lokasinya saja karena kan customer kita ada di mana-mana,” imbuhnya.

Acara ini dihadiri oleh Chef Stefu Santoso sebagai juri di perlombaan, dengan para peserta lomba, antara lain Putri Ufi (MastercHef Season 8) berpasangan dengan Food Content Creator Rio Deniro, Jordhi Latif (Masterchef Indonesia Season 6) berpasangan dengan Food Content Creator Catherine Jessica, dan Amelia Chuatan (Masterchef Indonesia Season 6) berpasangan dengan Food Content Creator Ivory Jeovanna.

(Foto: MPI/ Syifa)Â

Baca Juga: Yuk Cari Tahu, Kenapa Internet WiFi Lebih Efisien Dibandingkan Mobile Tethering

Follow Berita Okezone di Google News

Serunya, Chef Stefu Santoso di sini memberi tantangan kepada para peserta untuk memasak hidangan Mongolian Beef. Pemilihan Mongolian Beef ini sesuai dengan tema perayaan Tahun Baru Imlek alias Chinese New Year.

"Mongolian beef ini makanan yang simpel, aslinya di Taiwan. Di Taiwan bikin menu Mongolian Beef ini ada banyak pilihan sayur. Biasanya tekniknya memakai api besar dan pan besar kayak martabak dan masaknya cepat. Ini menu yang cukup populer," jelas Chef Stefu.

Nah, untuk penilaian, Chef Stefu mengutamakan berbagai faktor. Mulai dari presentasi, kreativitas dan cara memasak. Namun yang menjadi fokus utamanya, adalah cita rasa karena meski terlihat simpel, hidangan satu ini disebut Chef Stefu punya rasa yang komplek.

"Nah kalau rasa, Mongolian Beef ini sangat kompleks jadi harus hati-hati. Ada rasa gurih, asin, dan manis. Kuncinya ada high temperature," ucapnya.

Usai mendapat masukan dari Chef Stefu, para peserta dibekali uang senilai Rp300 ribu untuk berbelanja bahan masakan di The Food Hall. Mereka diminta untuk memastikan membeli daging sapi terbaik yaitu daging sapi dari True Aussie Beef.

Selanjutnya, peserta diminta untuk membuat menu Mongolian Beef dalam waktu 45 menit. Meskipun terlihat gampang, namun teknik memasak menu ini cukup sulit untuk memastikan pan dalam keadaan panas dan daging tetap juicy.

Setelah 45 menit selesai, para peserta berhasil menyajikan menu Mongolian Beef. Lantas siapa yah yang jadi pemenang Aussie Meat Battle?

Chef Stefu Santoso memutuskan pasangan Amelia Chuatan (Masterchef Indonesia Season 6) berpasangan dengan Food Content Creator Ivory Jeovanna menjadi pemenang di event ini.

"The one and only, tim tiga ini cukup unik karena saat semua sudah mulai masak, daging mereka masih dimarinasi. Tapi itu justru lebih bagus agar bumbu marinasinya lebih meresap," jelas Chef Stefu.

Selain itu, cara memasak Amelia Chuatan dan Ivory dinilai sudah cukup baik. Meski keduanya memasukan daging yang terlalu banyak sehingga aroma khasnya menadi kurang keluar.

"Sebenarnya ini juga terlalu spicy, cuma tetap enak," ucapnya.

Sebagai informasi, untuk juara kedua dan ketiga dari ajang Aussie Meat Battle kali ini diraih pasangan Jordhi Latif dan Catherine Jessica dan pasangan Putri Ufi dan Rio Deniro sebagai juara ketiga.

 BACA JUGA:Resep Tumis Daging Sapi Pare Pedas, Dijamin Menggoyang Lidah!

BACA JUGA:Serunya Battle Aussie Meat Battle Alumni MasterChef Indonesia, Masak Soto Tangkar Pakai Daging Sapi Australia!