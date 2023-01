JAKARTA - Selain wanita, penting bagi pria untuk rajin menggunakan sunscreen. Sunscreen untuk pria bertujuan agar kulit wajah tetap sehat dan terhindar dari paparan sinar matahari yang menyebabkan kusam, bintik hitam, jerawat, bahkan menyebabkan kanker.

Tak hanya itu, kondisi kulit pria lebih mudah rusak karena mempunyai tekstur lebih kasar dan pori-pori besar. Kondisi ini menyebabkan rentan terhadap produksi minyak berlebih, penumpukan sebum, dan kusam.

BACA JUGA:Â Tips Pilih Skincare yang Efektif Atasi Jerawat dan Kulit Berminyak

Jika Anda sedang mencari rekomendasi sunscreen untuk pria, YOU Tripe UV Elixir SPF 50+ PA+++ dan YOU Tone Up UV Elixir SPF 50+ dapat dijadikan sebagai pilihan. Kedua sunscreen terbaik dari YOU Beauty ini dapat Anda temukan di YOU Official Store di Shopee.

Ulasan Sunscreen YOU Elixir Series untuk Pria

1. YOU Triple UV Elixir SPF 50+ PA++++

Untuk menemani aktivitas di dalam dan luar ruangan, sunscreen untuk pria yang satu ini bisa menjadi andalan. Kandungan bahan dari YOU Triple UV Elixir Sunscreen ini sangat lengkap dan bekerja secara efektif. Selain mencegah efek buruk sinar matahari karena SPF yang tinggi hingga 50+ ditambah lagi PA++++, sunscreen ini juga dapat membantu merawat kulit.

Kandungan utama Allantoin, Niacinamide, Vitamin E, dan Centella Asiatica menjadikan sunscreen jadi salah satu sunscreen terbaik. Kehadiran Allantoin membantu dalam melembapkan kulit. Niacinamide berfungsi sebagai pemudar hiperpigmentasi dan mencerahkan kulit wajah.

Sedangkan Centella Asiatica dapat membantu dalam mengurangi kemerahan pada wajah. Terakhir, Vitamin E bertugas sebagai penyuplai antioksidan dan penangkal radikal bebas.

Ketika diaplikasikan ke wajah, sunscreen ini dapat menyerap ke dalam lapisan kulit dengan cepat. Teksturnya sangat ringan, tidak lengket dan menyegarkan dari kandungan bahan yang berupa menthol.

Tanpa meninggalkan efek residu seperti warna putih pada kulit, produk satu ini bisa menjadikan wajah terlihat lebih segar dan sehat merata.Â

YOU Triple UV Elixir SPF 50+ PA++++. (Foto: dok. Rankpillar)

2. YOU Tone Up UV Elixir SPF 50+

Apabila Anda memiliki tipe kulit dengan kecerahan kulit yang tidak merata, YOU Tone Up UV Elixir Sunscreen dapat Anda jadikan pilihan. Sesuai namanya, sunscreen yang satu ini tidak hanya dapat membantu menjaga kulit dari bahaya sinar UVA/UVB dan blue light, tapi juga dapat membantu meratakan warna kulit wajah.

Kandungan utama dari sunscreen Tone Up UV Elixir adalah Hyaluronic Acid, Sunflower Seed Oil, Bisabolol, dan Vitamin E. Hyaluronic Acid berfungsi sebagai kandungan untuk menjaga kelembapan, kadar air, hingga kadar minyak di kulit wajah.

Kemudian, sebagai agen yang membantu meratakan warna kulit wajah, Sunflower Seed Oil juga dapat membantu dalam memperbaiki skin barrier kulit. Bisabolol membantu dalam menenangkan kemerahan di kulit wajah dan memperkuat sistem perlindungan kulit. Terakhir, Vitamin E bertugas sebagai antioksidan dan penangkal radikal bebas.

Agar perlindungan semakin maksimal, YOU Tone Up UV Elixir SPF 50+ dilengkapi dengan 5x UV Protection, untuk proses perlindungan kulit lebih ekstra.

Kehadiran produk sunscreen terbaru dari YOU ini dilengkapi dengan teknologi tinggi yang dipadukan dengan bahan alami sehingga aman. Produk YOU sudah terbukti terbukti secara klinis, cruelty free, dan water and oil level.

Jadi, siapa pun tidak perlu ragu untuk menggunakannya karena aman dan terbukti manfaatnya.

Beli YOU Elixir Sunscreen Series Sekarang Juga!

Kini saatnya Anda untuk melindungi kulit dengan produk YOU Triple UV Elixir Sunscreen dan YOU Tone Up UV Elixir Sunscreen. Untuk mendapatkan produk tersebut cukup mudah karena tersedia secara offline di toko terdekat dan supermarket. Namun bagi yang ingin simple, bisa membeli di online official store di Shopee.

Sociolla memberikan berbagai penawaran untuk Anda yang berbelanja produk YOU. Anda bisa mendapatkan diskon sampai 15 persen di Sociolla (pembelian online & offline) untuk pembelian Triple UV Elixir 30 ml & Tone Up UV 40 ml.

Produk ini juga tersedia di Beautyhaul (pembelian online & offline) dan Shopee (hanya pembelian online) dengan penawaran diskon 10 persen hingga 31 Januari. Promo ini berlaku untuk produk dengan ukuran Triple UV Elixir 30 ml dan Tone Up UV Elixir 40 ml.

Baca Juga: Yuk Cari Tahu, Kenapa Internet WiFi Lebih Efisien Dibandingkan Mobile Tethering

Follow Berita Okezone di Google News

(FDA)