MERAYAKAN Tahun Baru Imlek 2023, ada banyak artis yang mengunggah potret mengenakan Cheongsam. Salah satunya penyanyi Agnez Mo.

Dalam postingan terbarunya, wanita kelahiran 1 Juli 1986 ini terlihat cantik Cheongsam modern. Busana itu penuh payet di bagian atasannya.

Cheongsam yang dikenakan Agnez juga cukup unik. Ia memiliki lengan panjang, namun pada bagian lengan tersebut dibuat menerawang, sehingga terkesan atasan tanpa lengan.

Untuk bawahannya sendiri, penyanyi 36 tahun itu memilih kain bermotif dedaunan dan burung. Sekilas tanpak seperti batik khas Nusantara.

Untuk gaya rambut, Agnez elegan dengan bun yang diberi aksesoris sumpit khas gaya Tionghoa. Sebuah kipas juga menemani penampilannya kala itu.

"Happy Chinese New Year to all celebrating!," tulis Agnez Mo dalam caption foto.

Netizen tampak berkomentar tentang kecantikan yang ditampilkan Agnez dalam foto. Tentu saja kebanyakan memuji penampilan memukaunya itu.

"Such a beatiful heart... Thank u you for sharing a lot of kindness, joy🙌 Gong Xi Fat Cai," kata @trij***.

"Masya Allah cantiknya sejagad raya," puji @cece_cesi***.

"The most beautiful and stylish cheongsam I ever seen," tutur @ctr**.

"Classy," kata @hanantowibis**.

"Wow!!! 😳... Absolutely stunning always," kata @01michaelmi**.