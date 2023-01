ATLET Voli Cantik Farriol Bianca merupakan salah satu pemain yang menjadi andalan tim Voli Putri Argentina. Meski masih berusia muda, Bianca Farriol memang telah menuai berbagai prestasi.

Mengawali karir di Seleccion Menor, persiapan Timnas U18 Voli Putri Argentina, ia kemudian bergabung dengan San Lorenzo, salah satu klub voli Argentina pada tahun 2018. Hanya perlu dua tahun untuk Bianca berhasil mencuri perhatian pencari bakat.

Ia sukses menjadi Best Spikers di French Ligue A tahun 2021 dan best Middle Blocker di South American Club Championship 2018. Selain itu bersama Argentina ia meraih penghargaan sebagai Best Middle Blocker di South American Championship U20.

Selain jago mendulang poin untuk timnya, Bianca memang memiliki paras cantik. Seperti dilansir dari akun Instagram @biancafarriol11, berikut tampilan Bianca di luar lapangan.

Foto Jadul

Foto satu ini nampaknya diambil masih menggunakan kamera lama. Pasalnya, kualitas pixel dari foto ini memang nampak sangat buruk. Meski demikian, foto ini masih memperlihatkan penampilan Bianca yang cantik.

Bianca menggunakan dress tosca dengan belahan dada rendah, dia memadukan dengan outer biru dongker membuatnya terlihat seksi. Dia nampak mempermanis penampilannya dengan kacamata hitam. Agar terlihat lebih sporty, Bianca pun memilih menggunakan sepatu sneakers.

Turnamen Antar-Negara

Kali ini, Bianca nampak hadir dalam event olahraga antar-negara. Pasalnya, dia menggunakan jersey Argentina dan bukan club. Di belakangnya pun nampak berbagai bendera dari beberapa negara.

Berfoto malam hari, Bianca cantik menggunakan jersey Argentina biru-putih, sesuai dengan warna benderanya. Jersey tersebut nampak tembus pandang, dan memperlihatkan dalaman yang digunakan Bianca.

Tanktop Biru Dalam tampilan kali ini, Bianca nampak cantik menggunakan tanktop biru dengan kombinasi aksen silver. Dia pun memilih celana pendek jeans sebagai bawahan. Rambutnya yang dibentuk cornrow nampak membuatnya terlihat manis. Sweater Pink Perempuan cantik ini tampil feminin dengan swater pink dan dalaman abu-abu. Dia nampak cantik dengan rambutnya dicepol ke atas dan makeup flawless. Sementara untuk bawahan, Bianca nampak menggunakan celana training ketat hitam. Lulus Sekolah Penampilan Bianca merayakan kelulusannya memang terlihat seksi. Dia menggunakan dress silver yang memperlihatkan kaki jenjangnya yang indah. Bianca menggunakan topi kelulusan hitam dan memegang sertifikat serta rangkaian bunga. Meskipun menggunakan dress seksi, tapi terlihat bentuk badan atletisnya di bagian bahu dan lengan. Training hitam Bianca nampak memamerkan body goalsnya kali ini. Siluet tubuhnya nampak tergambar jelas ketika dia menggunakan training hitam ketat. Dia memilih untuk mencepol rambutnya ke atas. Berpose membuka retsleting jaket, Bianca memamerkan dalaman berwarna abu-abu. Sementara untuk bawahannya, dia enggunakan legging hitam yang memperlihatkan keindahan tubuhnya.