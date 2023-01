CASSANDRA Lee salah satu artis yang yang ikut memeriahkan perayaan Imlek pada 22 Januari kemarin. Hal itu dia perlihatkan dengan terlibat dalam pemotretan bertema Imlek.

"Happy Chinese New Year to everyone who celebrates," tulis Cassandra Lee dalam keterangan foto yang MNC Portal kutip dari Instagram @cassandraslee.

Penampilan Cassandra begitu memukau dengan outfit yang digunakan. Tidak sedikit netizen yang memuji penampilan mantan kekasih Randy Martin itu.

"Cantik banget," kata sirxxx.

"Kenapa selalu cantik coba," ucap _egxxx.

"Cassie fashionable banget," ucap alfxxx

Penasaran seperti apa penampilan Cassandra dalam pemotretan terbarunya. Berikut ulasannya, Selasa (25/1/2023).

1. Tampil seksi





Fotografer Winston Gomez menggandeng Cassandra Lee untuk melakukan pemotretan dengan tema Imlek. Di foto ini Cassandra terlihat memukau dengan tube dress berwarna krem dengan sentuhan payet yang membuat dressnya makin mewah. Selain itu, pada dressnya juga memiliki belahan tinggi dan menonjolkan keseksiannya.

2. Tunjukan wajah sangar





Penampilan Cassandra ini didukung dengan background merah dan hiasan kipas berwarna merah dan putih motif bunga sakura. Dia berpose dengan anggun sambil menunjukkan wajah sangarnya.

3. Pamer jubah merah





Tube dress yang dia pakai itu dipadu padankan dengan jubah merah motif yang membuatnya makin elegan. Dia terlihat berpose menunjukkan keeleganan jubah tersebut.

4. Tampilan Makeupnya unik

Dalam pemotretan ini Cassandra Lee memakai makeup tebal di area mata, sementara lipstiknya berwarna nude. Yang mencuri perhatian adalah blush on berwarna merah tebal berbentuk bulat bak karakter Jengkelin. Tampilannya terlihat manglingi. 5. Pakai aksesori kepala

Tak hanya sampai disitu, tatanan rambut Cassandra Lee juga dikepang dan dicepol. Tak lupa terdapat hiasan sebagai aksesori khas orang Cina. Penampilannya memukau banget.