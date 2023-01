SERINGKALI usai makan siang kita merasa sangat mengantuk padahal sedang bekerja di kantor. Rasanya ingin bobok siang saja yak.

Rasa kantuk setelah makan siang ini, bisa begitu menganggu mobilitas sehari-hari. Mengingat, setelah makan siang, masih banyak pekerjaan atau aktivitas yang harus dilakukan.

Ada beragam cara untuk mengatasi kantuk setelah makan siang, ada lima di antaranya yang bisa Anda coba, apa saja?

1. Aktif bergerak

Setelah makan siang, umumnya kita menyukai untuk duduk bersantai. Hal ini perlu dihindari, sebaiknya kita tetap aktif atau bergerak untuk membantu mengurangi rasa ngantuk. Mengubah posisi, bangun, atau berjalan di sekitar ruangan dapat membuat kita terbangun jika hampir tertidur. Ternyata lingkungan juga dapat memiliki pengaruh kuat pada keinginan untuk tidur loh!

2. Pilih makanan secara bijak

Hal ini diperlukan sebagai bentuk, perhatian terhadap kesehatan, sebisa mungkin hindari mengonsumsi asupan lemak dan gula tinggi, seperti fast food. Ini hanya akan menambah banyak kalori pada tubuh, karena tidak memenuhi kebutuhan gizi.

3. Jangan terlalu kenyang

Ketika makan siang, sebaiknya kita tidak terlalu kenyang. Berbagai dampak kesehatan bisa timbul, akibat makan terlalu banyak. Misalnya lambatnya respon otak tanda merasa, kenyang, diabetes sampai mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Erma Levy, ahli diet di MD Anderson mengatakan, butuh sekitar 20 menit bagi otak untuk mengirim sinyal ke perut memberi tahu diri kita bahwa sudah kenyang. Makan berlebihan terjadi ketika kita terus makan melebihi titik kenyang ini.

4. Tetap terhidrasi Menjaga kadar air dalam tubuh sangatlah penting, terutama saat beraktivitas. Salah satu manfaatnya mencegah rasa kantuk dan baik untuk kesehatan otak. Dari penelitian tentang dehidrasi, termasuk efeknya pada fungsi otak, penulis melaporkan bahwa tingkat dehidrasi ringan hingga sedang bisa merusak memori jangka pendek, konsentrasi, kemampuan matematika, kewaspadaan, dan persepsi. 5. Makan tepat waktu Mengatur waktu makan, seperti makan tepat waktu sangat baik untuk kesehatan. Ternyata juga bisa mengurangi rasa kantuk, di tengah beraktivitas. Ini berguna untuk menjaga kondisi perut agar tidak terlalu penuh, sehingga perut bisa mencerna makanan secara optimal dan tidak memicu rasa kantuk dan metabolisme tubuh akan baik. .