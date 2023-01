JAKARTA- Selang tiga tahun dari film pertamanya yang tayang di tahun 2020, Mangkujiwo 2 kini kembali lagi diproduksi oleh Rumah Produksi MVP Pictures. Bertempat di Epicentrum XXI pada Jumat, 20 Januari 2023 turut pula dihadiri oleh Amrit Punjabi selaku Co-Produser, Azhar Kinoi Lubis selaku Sutradara & Dirmawan Hatta selaku penulis serta para Cast dari Mangkujiwo 2 diantaranya, Sujiwo Tejo, Yasamin Jasem, Karina Suwandi, Marthino Lio, Djenar Maesa Ayu, dan Kiki Narendra. Mangkujiwo 2 yang telah ditunggu-tunggu akhirnya akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 26 Januari 2023 mendatang.

Masih menceritakan tentang sekte Mangkujiwo yang semakin memperlihatkan kekuasaannya. Perak, bioskop, dan Kuntilanak. Mangkujiwo menginginkan semuanya! Mangkujiwo menceritakan kisah Brotoseno dan ambisinya setelah Pengilon Kembar telah dipersatukan. Pada film Mangkujiwo 2020, sosok Uma (Yasamin Jasem) adalah karakter penting dalam perjalanan Brotoseno mengendalikan dan menjinakan Kuntilanak.

Pada Mangkujiwo 2 ini, Uma yang tak lagi remaja mulai mengenal cinta pada sosok Rimba (Marthino Lio). Rimba sangat peduli pada Uma dan menunjukan rasa cinta pedulinya tersebut dengan menjadi karakter yang sangat protektif pada Uma. Sayangnya, rasa peduli Rimba tersebut justru membongkar rahasia Mangkujiwo.

Mereka menciptakan kekuatan rahasia yang bekerjasama dengan kekuatan gelap. Kita berharap pada cinta Uma dan Rimba. Tapi mampukah cinta mengalahkan fitnah dan dusta? Mangkujiwo 2 adalah penjelasan brutal mengenai kekelaman kejahatan manusia, dimana setan terjahat, tidak lebih dan tidak kurang, adalah manusia itu sendiri.

MVP Pictures sebagai rumah produksi kembali menunjuk sutradara “bertangan dingin” Azhar ‘Kinoi’ Lubis. Setelah sukses dengan Mangkujiwo pertama, kini Kinoi sapaan akrab dari Azhar Lubis kembali dipercaya untuk menggarap film Mangkujiwo 2 yang masih satu kesatuan dalam “Semesta Kuntilanak” Sebagai pengingat bahwa Mangkujiwo ini adalah sekte yang disebutkan dalam film Kuntilanak 1 versi Julie Estelle dan Evan Sanders.

Azhar Kinoi Lubis sedikit memberikan gambaran bagaimana film Mangkujiwo 2 ini, ada satu hal yang mau kita sorot, bagaimana sebuah sekte sudah mulai berjaya, visi dan misi mereka sudah terpenuhi, dan juga dalam Mangkujiwo 2 ini, ada penjelasan yang sangat brutal tentang kekejaman dan kejahatan manusia.

"dimana setan yang paling jahat sekalipun, tidak lebih dan tidak kurang adalah manusia itu sendiri.” Jelas Azhar Kinoi Lubis.

Setali tiga uang dengan penjelasan Azhar Kinoi Lubis, Amrit Punjabi selaku Co-Produser dalam film Mangkujiwo 2 ini menjelaskan Film ini merupakan perjalanan yang luar biasa sejak debut Mangkujiwo pertama, dan menyaksikan bagaimana Film Mangkujiwo 2 ini berevolusi menjadi film yang tidak hanya horror tetapi juga menyuguhkan elemen elemen kebudayaan dan juga nilai sejarah.

"Saya berterimakasih kepada masyarakat terhadap respon positif yang kami terima untuk Mangkujiwo 2 ini dan mengetahui bahwa Trailer film Mangkujiwo 2 ini disambut baik oleh para penggemar Mangkujiwo dan kami berharap pada tanggal 26 Januari 2023 nanti, Mangkujiwo 2 dapat diterima dengan baik oleh penonton Indonesia.”

Agar lebih paham cerita film Mangkujiwo 2 ini, Amrit Punjabi berharap agar penonton menyaksikan film Mangkujiwo sebelumnya sehingga inti dari cerita Mangkujiwo 2 ini nantinya dapat lebih mudah dimengerti.

Film Mangkujiwo 2 telah selesai melakukan proses syuting di bulan Oktober 2022 kemarin. Latar syuting Mangkujiwo 2 ini sendiri ada di empat kota yakni, Semarang, Yogyakarta, Solo dan Ambarawa, bertema pada dekade tahun 70-an. Penggarapan Tata Artistik pada film Mangkujiwo 2 dilakukan pendekatan yang cukup serius dan sangat detail. Pembuatan naskah cerita juga masih ditulis oleh Dirmawan Hatta.

Mampukah cinta Uma dan Rimba dapat mengalahkan dusta dan fitnah dan dapat mengungkap kebenaran yang selama ini tidak terungkap? Apakah Brotoseno berhasil membuat Mangkujiwo menjadi warisan dunia? Temukan jawabannya hanya di film Mangkujiwo 2 yang akan tayang pada tanggal 26 Januari 2023 di bioskop bioskop kesayangan Anda!

Untuk memeriahkan perilisan film Mangkujiwo 2, MVP Pictures juga menggandeng platform distribusi video singkat terdepan, TikTok, sebagai official content partner. Mulai dari 17 Januari- 3 Februari 2023 mendatang, para pencinta film horror dan pengguna TikTok di Indonesia mendapatkan akses ke berbagai konten eksklusif seperti trailer, sinopsis, bloopers, behind the scenes, hingga klip wawancara bersama para kru dan pemain “Mangkujiwo 2”.

Selain itu, MVP Pictures dan TikTok juga akan menyelenggarakan sesi live talkshow bersama para pemain yang akan dipandu oleh kreator TikTok pada 20 Januari 2023 pukul 16.00 WIB. Seluruh rangkaian konten dan kegiatan film Mangkujiwo 2 ini dapat diakses melalui akun resmi MVP Pictures @mvppictures_id di TikTok.

