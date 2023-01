SOSOK Sophia Latjuba memang selalu mencuri perhatian. Tidak hanya kariernya di dunia hiburan, tapi paras cantiknya yang tak lekang oleh waktu.

Di momen Imlek yang jatuh pada 22 Januari 2022 lalu, Dia juga turut memeriahkan dengan menuturkan doa dan harapan untuk semua pengikutnya di tahun kelinci ini. Dia berharap semuanya akan bisa bahagia.

"Semoga semua teman-teman tersayang saya yang merayakan Tahun Baru Imlek bahagia. Semoga tahun kelinci air ini membawa kelimpahan dan kebahagiaan bagi semua," tulis dalam keterangannya di Instagram seperti dikutip Okezone dari Instagram @sophia_latjuba, Selasa (24/1/2023).

Ibu dua anak itu menyadari beberapa tahun terakhir adalah tantangan yang berat bagi banyak orang karena pandemi Covid-19 yang melanda. Dia berharap tahun ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

"Beberapa tahun terakhir ini merupakan tantangan bagi sebagian besar dari kita, mari tingkatkan kecepatan dan bergerak maju menuju kesehatan yang lebih baik, kemandirian finansial, dan untuk membantu mereka yang membutuhkan," tambahnya.

Dari keterangan foto itu, mantan kekasih Ariel NOAH ini mengunggah foto cantiknya saat memakai dres merah. Dress tersebut amiin terlihat megah dengan material silk dan model tangan lebar. Terdapat juga aksen belt yang memberi kesan ramping pada penampilannya.

Untuk makeupnya sendiri, Sophia tampil bold pada lipstiknya. Tampilan rambutnya digerai dan terlihat berantakan dengan efek hembusan angin.

Postingan Sophia ini pun mencuri perhatian. Sebab beberapa netizen salfok dengan penampilannya yang disebut mirip Madonna.

"Sekilas mirip Madonna," kata raaxxx.

"Kereeeeennn, inspired by Madonna : Nothing Really Matters," ucap Krisna Mukti.

"Madonna...tidak ada yang benar-benar penting lemari pakaian," kata posxxx.

"Makin cantik," kata yennxxx.

