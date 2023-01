ARTIS cantik Donna Agnesia mencuri perhatian netizen belakangan ini. Ini lantaran Donna Agnesia terlihat semakin ramping dengan body goals idaman.

Istri Darius Sinathrya tersebut sukses menurunkan berat badan hingga tampak lebih langsing. Donna Agnesia yang berusia 44 tahun pun kini terlihat bak kembali gadis.

Bahkan, Donna Agnesia tak terlihat seperti sudah memiliki tiga orang anak. Penasaran bagaimana potretnya? Berikut Donna Agnesia yang semakin langsing pamer body goals bak kembali gadis, dirangkum dari akun Instagram pribadinya, Selasa (24/1/2023).

Mirror selfie





Sukses kembali langsing, tentu Donna Agnesia tak mendapatkannya begitu saja. Donna rutin berolahraga untuk mendapatkan body goals idaman. Seperti yang terlihat dari unggahan foto Instagram-nya ini.

Donna berpose mirror selfie usai mandi keringat berolahraga. Donna Agnesia terlihat langsing berpose mengenakan sportwear hitam.

Pakai knit dress





Berikutnya ada gaya Donna Agnesia berpose ala menyebrang jalan. Dia mengenakan knit mini dress berwarna abu-abu dan kacamata hitam.

Busana tampak membentuk lekuk tubuh Donna Agnesia yang ramping. Penampilannya pun mengundang komentar dari netizen yang terpana melihatnya.

"Wohooo perfect😍😍😍," kata @luchiag***

"Hot ya Bunda πŸ”₯," tutur @imhera***

"Excellent body...slim and fit with fresh skin ....you are a wonderful woman that makes people near you will convince and enjoy the day," ungkap @bagusran***

Style kece





Tubuh makin ramping, Donna Agnesia terlihat kece dengan outfit apapun. Seperti gayanya kali ini, Donna mengenakan long blazer coklat dengan kaos abu-abu sebagai inner. Dia memadukannya dengan celana panjang hitam dan alas kaki sandal hitam. Donna melengkapi OOTD-nya dengan memakai kacamata yang membuat gayanya semakin kece.

Nonton bola di Qatar

Berikutnya ada potret Donna Agnesia dan Darius nonton Piala Dunia 2022 di Al Thumama Stadium, Qatar. Keduanya kompak memakai baju warna putih, kayak pasangan ABG ya! Pose di pinggir kolam

Terakhir masih ada momen kebersamaan Donna dengan Darius. Kali ini mereka berpose di pinggir kolam renang dengan gaya kece. Donna mengenakan kaos putih model crop top yang memperlihatkan perut ratanya. Baju juga membentuk lekuk tubuh Donna yang semakin ramping. Dia memadukannya dengan celana panjang coklat, serta memakai aksesoris topi dan kacamata hitam. "makin kesini makin cantik makin. romantis ..awwww.. πŸ’•πŸ’•," ujar @nanama*** "Kenapa seperti ABG begini," kata @dianasu*** "Bagus banget body Nya πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯," tutur @framadha***